SPARKET: Forrige uke skilte Tucker Carlson og Fox News lag.

Tidligere Fox-stjerne Tucker Carlson bryter tausheten etter sparkingen

Tucker Carlson har for første gang uttalt seg offentlig siden han sluttet som programleder i Fox News, men uten å si noe om sin avgang.

Carlson publiserte en to minutter lang video på Twitter like etter klokka 20 onsdag kveld, kort tid etter at programmet hans på Fox pleide å begynne. I videoen snakket han om det han mener er en mangel på ærlig politisk debatt i amerikanske medier.

– Begge de politiske partiene og deres økonomiske støttespillere har kommet til enighet om hva som gagner dem, og de jobber aktivt sammen for å slå ned alle samtaler om det, sier Carlson i videoen.

– Hvor kan man fortsatt finne amerikanere som sier sanne ting? Det er ikke mange steder igjen, men det er noen, sier Carlson i videoen, som avsluttes med «ses snart».

Carlson og Fox skilte plutselig lag i forrige uke, mindre enn en uke etter at selskapet inngikk et forlik i søksmålet fra Dominion Voting Systems, som lager stemmemaskiner. Selskapet saksøkte kanalen for å ha spredt grunnløse påstander om at maskinene ble brukt til valgfusk, og partene inngikk forlik for 787,5 millioner dollar.

53-åringen har vært en av Fox' mest populære men også omstridte stjerner. Han sluttet blant annet helhjertet opp om Donald Trumps påstand om valgfusk, og han hadde mange tilhengere blant konspirasjonsteoretikere langt ute på høyresiden, både i USA og internasjonalt.

New York Times meldte onsdag at tekstmeldinger der Carlson kom med «svært støtende» uttalelser, inkludert om en leder i Fox, kan ha vært et vippepunkt som førte til at kanalen sparket ham.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post