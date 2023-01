STATSRÅD: Advokaten til Birgitte Tengs' fetter har bedt om et møte med justisminister Emilie Enger Mehl.

Fetteren til Birgitte Tengs ber om møte om erstatning med justisministeren

En av advokatene til fetteren til Birgitte Tengs har bedt Justisdepartementet om et møte om en mulig erstatning for den feilaktige drapsdommen.

NTB-Polaris

I oktober i fjor sa justisminister Emilie Enger Mehl hun ville se på lovverket som gjorde at fetteren fortsatt var låst til erstatningsdommen selv om han var frikjent for selve gjerningen i lagmannsretten.

I november ble fetteren også frikjent for erstatningsdommen. Den hadde han hatt hengende over seg etter at han i den sivile saken i 1998 ble dømt til å betale erstatning til foreldrene til Birgitte Tengs.

Nå har Bent Endresen, som er en av fetterens advokater, bedt om et møte med Mehl om en erstatning til fetteren, skriver NRK.

Endresen vil ikke si noe om størrelsen på erstatningskravet, men sier det vil bli stort.

– Fetteren har i praksis hatt yrkesforbud i Norge. Han har vært overkvalifisert til flere jobber og mistet også en jobb han hadde fått etter at han hadde flyttet tilbake fra Spania. Her kan vi nok finne tall på tapt arbeidsinntekt. Men hvordan utmåle en erstatning for å være stemplet av den norske stat som overgriper og drapsmann? sier han.

Info Fakta om Tengs-saken 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen kjent skyldig og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre.

1. september i fjor pågrep politiet en mann i 50-årene på Haugalandet og siktet ham for drapet på Birgitte. Mannen siktes også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siste siktelsen frafaller politiet 31. oktober i år.

Nye undersøkelser av DNA-materiale i den 27 år gamle saken peker mot 52-åringen.

17. oktober i år offentliggjøres tiltalen mot 52-åringen. Den er tatt ut av statsadvokat Nina Grande og lyder på drap etter den gamle straffeloven av 1902, og at det foreligger skjerpende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene er foruten den massive volden offeret ble utsatt for, også en voldtekt.

31. oktober frafaller politiet siktelsen om drap på Tina Jørgensen.

4. november frifinner Agder lagmannsrett fetteren til Birgitte Tengs i erstatningssaken.

Rettssaken mot 52-åringen startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund mandag 7. november

Den tiltalte 52-åringen har hele tiden opprettholdt at han nekter straffskyld.

Dommen faller 6. februar. Vis mer

DREPT: Birgitte ble drept i 1995.