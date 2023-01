Restaurantdrapet på en 15-åring i Sverige kobles til en voldsbølge utløst av narkotikakrig i – og rundt – hovedstaden.



I Sverige er det søndag sterke reaksjoner på at en 15-åring ble skutt og drept på en Sushirestaurant kvelden i forveien.

Også personen som er mistenkt for drapet, er under 18 år.

Ifølge SVTs kilder kobles drapet til en voldsbølge i Stockholm og Uppsala den siste tiden, hvor to kriminelle gjenger jevnlig barker sammen om narkotikahandelen.

– Det er ufattelig at barn er innblandet i en gjengkrig, sier en person i nærområdet til Aftonbladet.

En kvinne forteller til samme avis hvordan hun kom inn på restauranten og så gutten ligge på gulvet:

– Jeg tror han allerede var død, men jeg forsøkte å gjøre alt jeg kunne. Det tok tid før politiet og ambulansen var på plass. Jeg ønsker at jeg kunne ha gjort noe mer, sier kvinnen.

Politimannen Reine Berglund forteller til Expressen at han kom til stedet og kjente igjen 15-åringen.

– Det er forferdelig. Det er en gutt vi har vært urolige for den siste tiden, sier Berglund.

Samme natt var det eksplosjoner i to forsteder til Stockholm.

Eksplosjonene førte til materielle skader på inngangspartiet til to boliger, men ingen personer ble skadd, opplyser politiet.

Den ene boligen kobles til en kjent svensk rapper, ifølge Expressen, som også skriver at rapperen befinner seg utenlands for tiden.

Politiet etterforsker om det er sammenheng mellom skyteepisoden og eksplosjonene.

Dagens Nyheter har intervjuet en kvinne som bor i nærheten av en annen boligblokk hvor det var eksplosjoner tidligere i januar:

– Mange er redde, men jeg er mest forbannet, sier hun.

JEVNLIGE EKSPLOSJONER: Bildet viser en annen dør som ble sprengt i stykker for litt over tre uker siden i et område sør for Stockholm sentrum.

Ifølge påtalemyndigheten ble en gutt under 18 år pågrepet ved tretiden natt til søndag. Han er mistenkt for å ha medvirket til drap.

Skyteepisoden fant sted lørdag kveld i 18-tiden inne i en sushirestaurant i bydelen Skogås sør for Stockholm, ifølge Aftonbladet.

Søndag har kriminalteknikere fortsatt sine undersøkelser på stedet, som er sperret av. Politiet undersøker om skyteepisoden ble fanget på film av overvåkningskameraer, og en rekke personer er avhørt.

Stockholm har vært rystet av en usedvanlig kraftig voldsspiral siden første juledag.

a ble en kjent person i et kriminelt gjengmiljø ble skutt og drept i bydelen Rinkeby.

Les mer om bakgrunnen for konflikten: «TIL ALLE DØR»

Skyteepisoder og eksplosjoner har avløst hverandre i den svenske hovedstaden de siste ukene. Totalt er minst et 20-tall voldsforbrytelser knyttet til gjengkriminelle den siste måneden:

25. desember: En mann med koblinger til en kriminell gjeng blir skutt og drept i forstaden Rinkeby, vest for Stockholm.

27. desember var det en eksplosjon i en trappeoppgang til et boligkompleks hvor en person koblet til gjengkriminalitet bor. Både denne mannen og mannen som ble drept 1. juledag, skal ha figurert i etterforskningen etter drapet på rapperen Einár i 2021.

28. desember var det en eksplosjon ved et bolighus i Farsta, en forstad sør for Stockholm. Det var også to skyteepisoder sør for Stockholm. En 15-åring er mistenkt for mordforsøk etter den ene skytingen.

31. desember ble tre personer skadet etter å ha blitt skutt i forstaden Vällingby vest for Stockholm. Det var også en eksplosjon i forstaden Rågsved sør for Stockholm.

2. januar var det en eksplosjoner i en trappeoppgang i et boligkompleks i forstaden Bagarmossen, sør for Stockholm, samt i Grimsta, vest i Stockholm.

4. januar ble en mann skutt og drep i Jordbro, et stykke sør for Stockholm. En mann i 40-årene blir skadet.

5. januar var det en eksplosjon i et boligkompleks i forstaden Farsta, sør for Stockholm.

10. januar var det en skyteepisode ved en togstasjon i tettstedet Kungsängen nordvest for Stockholm.

12. januar ble det skutt mot et boligkompleks i forstaden Järfälla, vest for Stockholm. Ingen ble skadet.

14. januar ble det funnet kulehull i en dør til en leilighet i forstaden Märsta, nord for Stockholm.

17. januar var det en kraftig eksplosjon ved en restaurant i forstaden Kista, nord for Stockholm.

18. januar var det en eksplosjon ved en port til et forretningslokale i Kista. Det var også en eksplosjon i en trappeoppgang i Årsta, en bydel sør i Stockholm.

19. januar var det en ny eksplosjon i Årsta, samtidig som det ble skutt mot en leilighet i Farsta.

20. januar ble en mann skutt og drept i forstaden Huvudsta, vest i Stockholm. Det ble igjen skutt mot en leilighet i Farsta.

21. januar ble det løsnet skudd i forstaden Dalen, sør for Stockholm. To av de tre som ble pågrepet i etterkant, var under 18 år.

25. januar ble det skutt mot en dør i småbyen Södertälje, sørvest for Stockholm.

26. januar var det en kraftig eksplosjon i et industriområde i forstaden Botkyrka, vest for Stockholm.