HØYREEKSTREM: Politikeren Rasmus Paludan brant et eksemplar av koranen utenfor den tyrkiske ambasaden i Stocholm den 21. januar. BÅTTUR: Rasmus Paludan ble transportert bort med en politibåt etter markeringen utenfor Tyrkias ambassade.

Koranbrenneren om Erdogan: ­ Bruker meg som unnskyldning

Rasmus Paludans koranbrenning kan ha bidratt til stans i behandlingen av Sveriges Nato-søknad, men politikeren angrer ikke.

– Jeg tror dette er en del av Erdogans forhandlingstaktikk, for han ønsker et bedre forhandlingsresultat med Sverige. Han bruker meg som unnskyldning for å få et bedre resultat for seg selv, også innenrikspolitisk, for det skal være valg i Tyrkia i mai, sier Paludan til VG tirsdag kveld.

I tillegg til å være involvert i svensk politikk, er Paludan partileder for det danske, ytterliggående høyrepartiet Stram Kurs.

Dette har skjedd:

– Ytringsfrihet

Paludan sier at han gjennomførte lørdagens demonstrasjon som et signal til Erdogan om at han ikke kan blande seg inn i hvordan ytringsfriheten i Sverige fungerer.

– Min kritikk mot Erdogan og Islam har ingenting med Nato-medlemskap å gjøre. Et Nato-medlemskap har heller ingenting med religion og ytringsfrihet å gjøre, men det handler om Sverige har evne og kapasitet til å være med i Nato, sier Paludan.

– Sveriges grunnlov sier at det er ytringsfrihet – man kan ikke gå på kompromiss med ytringsfriheten, fortsetter politikeren.

TYRKIA: Den 23. januar sa Recep Tayyip Erdogan at Sverige ikke kan regne med Tyrkias støtte. Her er presidenten i en annen sammenheng.

Tirsdag kveld hasteinnkalte Sveriges statsminister Ulf Kristersson til et pressemøte, hvor han slo fast at landets sikkerhet er det viktigste.

Imidlertid var Kristensson tydelig på at koranbrenningen ikke skulle få konsekvenser for søknadsprosessen for Nato-medlemskap.

– I Sverige gjelder fullt ut svensk ytringsfrihet. Det er den vi vil forsvare gjennom et Nato-medlemskap for å forsvare vårt demokrati, sa statsministeren.

ALVORLIG SITUASJON: Sveriges statsminister Ulf Kristersson hasteinnkalte til pressemøte den 24. januar.

Tror på flere koranbrenninger

Også Paludan er for svensk Nato-medlemskap:

– Jeg mener det vil være bra for Sverige og Finland å bli medlem av Nato. Det var ikke det min demonstrasjon handlet om, men om ytringsfrihet, sier Paludan.

Politikerens tidligere koranbrenninger har derimot hatt et annet budskap. Paludan mener nemlig at vesteuropeeres og muslimers kulturer ikke kan sameksistere, og sier at dette har vært en del av budskapet bak hans aksjoner.

Paludan fortsetter med å si at han tror det kommer til å bli flere koranbrenninger i fremtiden, og legger til at han har fått tusenvis av voldstrusler som følge av sine handlinger.

SE VIDEO FRA PRESSEMØTET MED KRISTERSSON: