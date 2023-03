Reform-kaos i Israel rammer flytrafikken

Benjamin Netanyahu tiltrådte 29. desember 2022 som Israels statsminister. Han er landets lengst sittende statsminister med regjeringsperioder fra 1996 til 1999, og deretter fra 2009 til 2021.

Et av forslagene i reformen går ut på at nasjonalforsamlingen Knesset kan vedta lover landets øverste domstol har avvist som grunnlovsstridige. Det betyr at de med et flertall på 61 eller flere stemmer vil kunne overstyre Høyesterett.

Reformen vil også gi regjeringen mulighet til å utnevne et flertall av medlemmene i panelet som skal utpeke nye dommere. I dag utgjør regjeringens valgte medlemmer et mindretall av medlemmene i panelet. Politikerne vil dermed nærmest få full kontroll over nominasjoner av dommere til Høyesterett

De foreslåtte endringene har skapt bekymring for et svekket rettsvesen og en nærmest enerådende makt for politikerne.

Ifølge meningsmålinger støtter om lag en firedel av befolkningen endringene, mens 50 prosent er imot.