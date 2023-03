RAMMET: Havneområdet i Poole i Dorset sør i England.

Stor oljelekkasje i England – 30.000 liter i vannet

Det har oppstått lekkasje på en oljerørledning ved kysten av Sør-England. Rundt 200 fat olje har gått i vannet i havneområdet i Poole.

Det har oppstått en oljelekkasje fra en oljerørledning fra oljefeltet Wytch Farm i Dorset, som er erklært som en alvorlig hendelse, melder Sky News.

Oljefeltet er det største onshore oljefeltet i Vest-Europa.

Ifølge BBC har rundt 200 fat med reservoarvæske lekket ut i vannet ved havnen Poole Harbour i Dorset. Reservoarvæske er et samlebegrep for væske i petroleumsreservoarer, som kan inkludere olje.

Et oljefat inneholder normalt 159 liter olje. Med lekkasjer tilsvarende 200 oljefat betyr det at rundt 31.000 liter har lekket ut i vannet.

– Alle som har kommet i kontakt med utslippet bør vaskes umiddelbart med såpe og vann. Hvis øynene har kommet i kontakt med utslippet, skal de skylles med vann, skriver havneoperatøren PHC i en uttalelse.

De opplyser om at planene for håndtering av oljelekkasjer er iverksatt, og at rørledningen er tatt ut av drift med blokader plassert på hver sin side av lekkasjepunktet.

Byrådsleder Phillip Broadhead sier til Sky News at de arbeider med å kartlegge hvilke implikasjoner lekkasjen gir, og hvilke grep de skal sette i verk.

– Det er selvfølgelig veldig skuffende å høre om dette. Mens det er en tid senere for etterforskning, er fokuset vårt nå på sikre at vi kan begrense skadevirkningene av denne situasjonen, sier Broadhead.

