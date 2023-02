Stoltenberg om koranbrenningen i Stockholm: − Skammelig

Nato-sjef Jens Stoltenberg kaller koranbrenningen utenfor Tyrkias ambassade for en skammelig handling.

Stoltenberg reiste til Tyrkia etter at Natos forsvarsministre møttes på alliansens hovedkvarter tirsdag og onsdag.

I Tyrkia møter han president Recep Tayyip Erdogan og utenriksminister Mevlüt Çavusoglu og besøker de jordskjelvrammede områdene sør i landet.

I tillegg til jordskjelvkatastrofen for halvannen uke siden, er Finlands og Sveriges Nato-søknad et naturlig punkt på dagsordenen. Tyrkia har satt seg på bakbeina og har ennå ikke godkjent de to nye medlemslandene. Det er særlig Sverige som er blitt møtt med skepsis.

Bakgrunnen for skepsisen er koranbrenningen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm. Çavusoglu sa på pressekonferansen at Sverige må ta visse steg før et eventuelt medlemskap.

– Vi understreket igjen at forpliktelsen som er nedfelt i trepartsavtalen er viktige for oss. De siste provokasjonene, særlig i Sverige, har ikke hjulpet, sier Çavusoglu.

Videre sa Çavusoglu at medlemskapet til Finland og Sverige kunne vurderes separat.

Stoltenberg selv er mildt sagt ikke fornøyd med koranbrenningen.

– Jeg vet at brenningen av koranen i Stockholm har skapt sterke reaksjoner i Tyrkia. Jeg forstår og deler denne smerten, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

– Personlig ser jeg på brenning av den hellige bok som en skammelig handling, sa Stoltenberg videre.

Vil styrke Nato

På pressekonferansen torsdag sa Çavusoglu at Tyrkia alltid vil støtte en styrking av Nato.

– Som en viktig alliert tror vi å styrke Nato er viktig, og derfor vil vi fortsette støtten til Nato-aktiviteter. Vi er et av landene som har best bidrag til Nato.

Kondolanse

Stoltenberg sendte sin kondolanse til Tyrkia og deres innbyggere etter jordskjelvet. På turen i Tyrkia skal han reise til de verste rammede områdene i Tyrkia.

– På veien av Nato vil jeg uttrykke min dypeste kondolanse til Tyrkias folk og familiene til alle som mistet livet eller er skadet, sier Stoltenberg på en pressekonferanse sammen med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu.