Sjokoladeprisene har rast nedover de siste årene. I 2022 var prisen 17,7 prosent lavere enn i 2016.

Sjokolade blir billigere og billigere – prisen har nådd nytt bunnpunkt

Mens matvareprisene i Norge har økt med 11 prosent de siste seks årene, har sjokoladeprisen falt med over 17 prosent. I desember ble et nytt bunnpunkt nådd.

NTB-Polaris

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisen på spisesjokolade har gått nedover i flere år. Da sukkeravgiften ble fjernet i 2021, var fallet spesielt kraftig, men også i årene før dette gikk prisene nedover.

I fjor økte prisen på sjokolade svakt, med 0,3 prosent. Men når man legger til at den generelle prisveksten på matvarer og alkoholfri drikke var på 6,5 prosent i løpet av året, så har prisutviklingen på sjokolade vært ekstraordinær også i fjor.

Sjokoladeprisene i butikkene varierer mye i løpet av året og har en tendens til å være lave til påske og jul, når det er vanlig med godteritilbud. Desember er som regel den billigste sjokolademåneden.

SSB har månedlig sjokoladestatistikk tilbake til 2016. I denne perioden har prisen på sjokolade aldri vært lavere i noen enkeltmåned enn i desember i fjor. Prisen var da 14,7 prosent lavere enn i desember 2016.

Statistikken for januar 2023 er ennå ikke klar.

Klinisk ernæringsfysiolog, Tine Sundfør, mener samfunnet går i feil retning når sjokoladeprisene går nedover. Foto: Jil Yngland / NTB

Supersalg på store sjokolader

I forrige uke fikk ernæringsfysiolog Tine Sundfør mye oppmerksomhet da hun overfor TV 2 tok til orde for å forby store sjokoladeplater. Disse selges ofte til svært rabatterte priser, for eksempel rundt høytider.

– Det er nok fordi det er et godt trekkplaster for butikkene. Hvis du selger fem sjokolader på 200 gram til 100 kroner, kommer folk til butikken og kjøper også andre ting. Jeg ønsker heller at butikkene skal konkurrere på billig frukt og grønt, sier Sundfør, som har doktorgrad i ernæring, til NTB.

Hun mener samfunnet går i feil retning når sjokoladeprisene går nedover.

– Det største problemet er at den usunne maten reduseres i pris, og prisene på sunne matvarer, som fisk, går for tiden til himmels, sier hun.

Økende fedme

Ernæringsfysiologen mener samfunnet må ta ansvar for økende fedme og foreslår redusert moms på de sunne matvarene og økt avgift på de usunne.

– Antallet mennesker med fedme har økt kraftig fra 70-tallet. Da var det noen få prosent som hadde det, mens tallet i dag er 25 prosent. 70 prosent er overvektige. Dette har store samfunnsøkonomiske kostnader, i tillegg til de utfordringene det medfører for det enkelte individ.

Solberg-regjeringen fjernet avgiften på sjokolade- og sukkervarer i 2021, etter initiativ fra Frp. Sundfør mener det var en stor tabbe.

– Det er ikke bare en tabbe, det er farlig. Motstanderne sier at avgiften fører til at folk drar i flokk til Sverige for å handle, men elever på skolen kan ikke dra til Sverige i skolefri, sier hun.

I sitt siste «leveår», 2020, var avgiften på 21,22 kroner per kilo, som tilsvarer 4,2 kroner per sjokoladeplate på 200 gram.

– Dette handler ikke om å stigmatisere de som kjøper sjokolade, eller å innføre et sjokoladeforbud. Sukker er helt ufarlig, men når det blir en hovedbestanddel i kosten, blir det en utfordring for både psykisk og fysisk helse.