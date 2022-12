VINTERHELT: Jay Whitey inne på skolen han brøt seg inn i da uværet herjet i Buffalo, New York.

Jay hylles som jule-helt etter vinterstormen i USA: − Jeg trodde vi skulle dø

Om han ikke hadde vært en snill gutt tidligere på året, rakk Jay Whitey det i alle fall akkurat i tide. Hans gode gjerning reddet trolig flere liv på selveste julaften.

Hvem er «God Jul, Jay»?

Det er spørsmålet politiet i Cheektowaga, en forstad til byen Buffalo i delstaten New York i USA, har stilt seg i romjulen.

Og det er spørsmålet som har florert i sosiale medier i USA.

Nå er svaret kommet: Det er Jay Whitey, og han omtales som en helt som reddet flere liv i den verste snøstormen i manns minne.

Men la oss ta det hele fra begynnelsen ...

Mystisk lapp

En voldsom vinterstorm har herjet USA den siste tiden. Den har blitt omtalt som en «bombesyklon», og har tatt livet av flere titalls mennesker. Verst rammet har nettopp Buffalo vært.

Forrige fredag, på lille julaften, ble flere titalls mennesker sittende værfaste i bilene sine i Cheektowaga. De kom seg ingen vei. En av dem var Jay Whitey.

VINTERSTORM: Nedsnødde biler i Buffalo 1. juledag.

Morgenen etter klarte han å ta seg ut av bilen og bryte seg inn i en skolebygning i nærheten. Inn dit klarte han også å hjelpe andre etter hvert. Senere ble en mystisk lapp funnet på skolen:

«Til den det måtte angå. Jeg er fryktelig lei meg for å ha knust skolens vindu og brutt meg inn på kjøkkenet. Ble sittende fast fredag klokken 20 og sov i bilen med to fremmede. Forsøkte bare overleve. Det var 7 eldre folk også som satt fast og var tomme for bensin. Jeg måtte gjøre det for å redde alle og gi dem ly, mat og toalett. God Jul, Jay.»

Men hvem var denne Jay?

LAPPEN: Dette og overvåkningsbildene var sporet politiet hadde å gå etter i jakten på «God Jul, Jay».

Etterlyst av politiet

Det ville politiet gjerne vite.

Derfor tvitret de torsdag i romjulen bilder av lappen Whitey la fra seg samt overvåkningsbilder, som viste hvordan en gruppe mennesker hadde søkt ly på skolen.

«Kjenner du igjen «God Jul, Jay»? Han reddet folk bra bilene deres og ga dem ly på en skole i nærheten. (...) Vi ønsker å takke Jay for hans heroiske innsats som reddet folks liv», skrev de.

Og nå har altså svaret kommet. Ved hjelp av venner og familie ble Jay identifisert til å være 27 år gamle Jay Whitey. Den lokale politisjefen har dermed fått sjansen til å takke ham for å ha satt sitt eget liv på spill for å redde andres.

Det gjør også noen av de han reddet. I et intervju med en lokal radiostasjon forteller både de og Whitey selv om det dramatiske døgnet.

– Gikk til jeg gråt

– Jeg trodde vi skulle dø.

Det sier Sabrina Andino til WBEN Radio. Hun er overbevist om at både hun og flere andre er i live nå takket være «God Jul, Jay».

– Han reddet oss.

Whitey selv forteller at tidlig lørdag morgen bestemte han seg for at han måtte gjøre noe dersom de skulle overleve. Det nyttet ikke lenger å bli sittende i bilen i det ekstreme uværet. Han skjønte også at han og de to andre i hans bil neppe var de eneste i denne situasjonen.

– Så jeg sa at jeg kommer til å bryte meg inn på skolen.

Som sagt så gjort.

I SIKKERHET: Jay (i midten bak), og flere av dem han reddet, inkludert to firbente, inne på skolen.

Deretter gikk han ut igjen på gaten og startet banke på bilruter. Flere ganger gikk han opp og ned gaten for å sjekka om det var folk i bilene. Fant han noen geleidet han dem i tur og orden til skolebygningen.

– Jeg gikk til jeg gråt. Jeg gikk til jeg ikke kunne gå mer, forteller han til radiokanalen.

Totalt skal han ha fått 24 mennesker i sikkerhet.

#VærSomJay

Vel inne på skolen fant de mat, vann og tepper til å holde varmen under. Da det etter et døgn var trygt å gå ut igjen ryddet de først opp etter seg. Det eneste som var igjen var lappen fra «God Jul, Jay», og et knust vindu.

Nå fortekker Andino, som etter hendelsen sammen med datteren har kommet opp med hashtaggen #VærSomJay, at gjengen fra skolen allerede har planlagt en «overlevelsesgrillkveld» til sommeren.

Dermed skulle det være liten tvil om at Jay White har vært en snill gutt i år, og det er å anta at julenissen bragte ham mange fine gaver.