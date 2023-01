En kvinnelig demonstrant, uten hijab, demonstrerer i byen Saqez i oktober.

Norge kaller inn Irans ambassadør. Samtidig fortsetter kampen innad i landet

BEIRUT (VG) Nye demonstranter dømmes til døden i Iran. Nå kaller Norge inn Irans ambassadør til møte. Samtidig kjemper demonstrantene videre i landet, forteller aktivister til VG.

I fire måneder har demonstranter tatt til gatene i Iran for å protestere mot prestestyret.

I fire måneder er de blitt skutt mot, banket opp og arrestert i det som har vært det største opprøret siden den islamske revolusjonen i 1979, da prestestyret kapret makten.

Nå blir stadig flere demonstranter dømt til dødsstraff, eller henrettes.

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter mandag at de har kalt den iranske ambassadøren inn til et møte som en følge av henrettelsene.

– I helgen kalte blant andre Danmark og Nederland Irans ambassadører inn på teppet for å fordømme henrettelsene som har skjedd. Er dette noe norske myndigheter vil gjøre?

– Den iranske ambassadøren er bedt om å komme til UD i morgen, skriver kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg, til VG.

DØMT TIL DØDEN: Mohammad Mehdi Karami i rettsalen i byen Karaj i Iran. Lørdag 7. januar ble han henrettet ved henging.

I Iran fortsetter kampen. I helgen blusset demonstrasjoner opp i flere byer i landet. Protestene var de største på over en måned, ifølge tankesmien Institute for the Study of War (ISW). De hevder det var demonstrasjoner i minst 17 byer.

Henrettelsene stopper ikke motivasjonen til demonstrantene, forteller en kvinnelig aktivist VG har snakket med.

– Det bare gjør meg enda mer sint enn før, forteller aktivisten på kryptert melding fra Teheran.

På grunn av risikoen for forfølgelse av det iranske regimet er hun annonym, men VG kjenner hennes identitet.

Henrettelsene har gått dypt inn på henne personlig, men det gjør ikke at hun vil gi opp.

– Det gjør oss bare mer motivert, skriver hun til VG.

DEMONSTRASJON: En motorsykkel settes fyr på under en demonstrasjon i Teheran 10. oktober.

Lørdag morgen ble to unge menn henrettet ved henging i Iran. Mohammad Mehdi Karami (20) og Seyyed Mohammad Hosseini (22) ble begge dømt til døden etter at de skal ha deltatt i demonstrasjonene som har hatt som mål å bedre kvinners rettigheter, og å velte prestestyret i Iran.

Iranske myndigheter mener de to hadde drept et medlem av landets sikkerhetsstyrke.

USA fordømmer både henrettelsene og det de kaller en farse av en rettsprosess. Fordømmelse kommer også fra en rekke andre vestlige land.

Mandag morgen kom meldingen om at det er tre nye dødsdommer mot demonstranter, noe som gjør at i alt 17 personer er blitt dømt til døden etter at protestbølgen startet i midten av september.

Fire av dem er henrettet, og ytterligere to er ventet å bli henrettet ettersom dommene mot dem er opprettholdt av høyesterett og ikke lenger kan ankes, melder NTB.

– Målet med dødsstraffene er å spre frykt slik at folket skal miste håpet og gå tilbake til hjemmene sine. Men det har ikke fungert, det har vært flere protester denne helgen, sier Mahmood Amiry-Moghaddam.

Han er leder for den Oslo-baserte menneskerettighetsorganisasjonen Iran Human Rights.

På tross av hvordan Irans regime har slått hardt ned på demonstrasjonene, er han optimistisk.

– Vi ser at etter fire måneder, med enorme ressurser og maktbruk, så har de fremdeles ikke klart å stoppe folket, sier han.

Demonstrasjonene har de siste ukene ikke vært like synlig ute i gatene, men mange i befolkningen er fremdeles like motiverte, sier han.

– Men vi må innse at vi har å gjøre med et regime som er i stand til å gå veldig langt for å beholde makten. Det vi ser i Iran nå, er som en krig mellom folket og en okkupasjonsmakt, og etter min mening er det ingen vei tilbake. Dette er et veiskille.

Men han mener Vesten, og Norge, må bidra mer. Spesielt å innføre strengere sanksjoner mot den mektige iranske revolusjonsgarden, mener han vil hjelpe.

DØMT TIL DØDEN: Hamid Ghare Hassanlou (øverst fra venstre), Sahand Noor Mohammadzadeh, Mohammad Qabadlo og Hossein Mohammadi er alle dømt til døden.

Disse er dømt til døden

En lege, en skuespiller, en frisør og en kroppsbygger.

Det er vanlige menn som er blitt dømt til døden i Iran etter at de skal ha hatt en deltagelse i folkeopprøret i landet, viser en oversikt fra Amnesty International.

Dette er noen av mennene som nå venter på døden:

Hamid Ghare Hassanlou (53), en lege. Han ble arrestert 4. november, og er blitt beskylt for å være involvert i drapet på sikkerhetsstyrker. Nå er han dømt til døden. I følge Amnesty ble han torturert til å innrømme at han var delaktig. New York Times skriver at han er kjent i det medisinske miljøet i Iran for å ha jobbet med de mindre priviligerte. Han bygde flere skoler, donerte medisinsk utstyr til klinikker og behandlet pasienter gratis.

Sahand Nourmohammad-Zadeh (26), en kroppsbygger. Han ble arrester 23. september i hovedstaden Tehran. Han ble siktet for å ha deltatt i demonstrasjonene, og er dømt til døden. Han er blitt dømt for å «rive ned et rekkverk og sette fyr på søppelbøtter og dekk», hvor målet var å «forstyrre fred og orden, samt å gå i mot den islamske staten», heter det fra dommen. Sahand nekter selv for dette. Amnesty international kaller det «et forferdelig angrep på retten til liv og et brudd på internasjonal lov».

Mohammad Qabadlo (22), frisør. Han ble arrestert i Teheran 22. september og beskyldt for å ha kjørt på å drept en politimann. Amnesty international har uttalt at han ble torturert og dermed tilstod drapet. Dødsdommen hans ble 24. desember oppretthold av høyesteretten i Iran.

Hossein Mohammadi (26), en teaterskuespiller. Han ble arrestert 5. november og beskylt for å være med å drepe et medlem av sikkerhetsstyrken.