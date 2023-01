VESTBREDDEN: En israelsk soldat hopper uti kilden Kfir nær byen Nablus i oktober 2022.

Vil ha flere turister til israelske bosetninger

Israels nye turistminister sier han vil ha flere turister til det okkuperte Vestbredden. Området kan kalles Israels «lokale Toscana», mener han.

Turistministeren, Haim Katz, er del av statsminister Benjamin Netanyahus nye regjering. Den ble presentert like før nyttår, og er av eksperter blitt kalt den «mest ytterliggående regjeringen Israel noensinne har hatt».

Dette er Netanyahus sjette periode som statsminister i Israel for høyrepartiet Likud, og utvidelse av de israelske bosetningene i okkuperte palestinske områder står høyt på prioriteringslisten for de neste årene.

FNs sikkerhetsråd har tidligere fastslått at disse bosetningene, som ifølge NTB huser rundt 700.000 israelere, er ulovlige og i strid med folkeretten.

BOSETNING: Den jødiske bosetningen Efrat på Vestbredden. Bildet er tatt i mars 2022.

– Vi kommer til å investere i områder som kanskje ikke har fått tilstrekkelig støtte hittil. Som for eksempel vårt lokale Toscana i Judea og Samaria, sa Katz, som i likhet med Netanyahu tilhører partiet Likud, i en seremoni søndag.

Judea og Samaria er det bibelske navnet på Vestbredden, og har vært okkupert av Israel siden seksdagerskrigen i 1967. Det samme gjelder Golanhøydene – som lå under syrisk kontroll frem til det.

Ifølge nyhetsbyrået AP finnes det allerede en liten turistindustri på Vestbredden, med blant annet hoteller og vingårder. Menneskerettighetsgrupper som Amnesty har kritisert internasjonale overnattingsnettsteder for å være med på å legitimere okkupasjonen av landområdene.

I 2018 sa utleieplattformen Airbnb at de ville forby utleieboliger i israelske bosetninger på sine sider. De snudde senere etter press fra Israel, skriver AP.

TIL MAKTEN: Torsdag presenterte statsminister Benjamin Netanyahu ny regjering i Israel for sjette gang. Her snakker han til nasjonalforsamlingen Knesset.

Fjoråret ble ifølge Reuters det mest voldelige på Vestbredden på mer enn et tiår. Minst 150 palestinere og over 20 israelere ble drept i ulike hendelser gjennom året, skriver nyhetsbyrået.

Også søndag var det uroligheter her. To palestinere, blant dem en 17-åring, ble skutt og drept under sammenstøt med israelske soldater nær byen Jenin, ifølge palestinske kilder. Israel har bekreftet at de har vært involvert i en aksjon i området søndag, men de har ikke bekreftet dødsfallene, skriver Reuters.

Palestinerne ser på bosetningene som det største hinderet for fred, skriver NTB. Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har også flere ganger gått hardt ut mot den israelske bosetningspolitikken.

– Vi aksepterer ikke de ulovlige bosetningene, og okkupasjonen må opphøre. Vi vil fremføre dette budskapet til den nye regjeringen i Israel, sa hun da Netanyahu presenterte sin nye regjering før nyttår.