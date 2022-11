COMEBACK: Donald Trump annonserte tidligere denne uken at han igjen stiller til valg som president i USA.

Spesialetterforsker oppnevnes for å etterforske Trump

Tar over to av de pågående etterforskninger etter at eks-presidenten annonserte at han stiller til gjenvalg.

USAs justisminister vil oppnevne en spesialetterforsker som skal overta to etterforskninger av tidligere president Donald Trump, ifølge New York Times.

Avgjørelsen kan forhindre interessekonflikter, siden Trump har annonsert at han igjen stiller til valg, og på nytt blir en direkte politisk motstander av det sittende regimet, samtidig som han er under etterforskning.

Spesialetterforskere har videre fullmakter og større grad av selvstendighet enn andre påtaleledere, som er mer direkte underlagt Justisdepartementet.

En spesialetterforsker oppnevnes derfor ofte i saker hvor det kan være snakk om en interessekonflikt.

Justisminister Merrick Garland viste under en pressekonferanse til Trumps valg om å stille til valg igjen, samt at Biden har sagt det samme.

– Jeg har konkludert med at det er i offentlighetens interesse å oppnevne en spesialetterforsker, sa Garland, og viste til at det sikrer uavhengighet.

Det er også vanskeligere å sparke en spesialetterforsker, noe som var et tema under den forrige profilerte saken med en spesialetterforsker i USA: Robert Muellers etterforskning av russisk valgpåvirkning under valget i 2016.

Den etterforskningen fant bevis for valgpåvirkning, men ikke for at det var noen konspirasjon mellom Trumps valgkampanje og russerne.

Justisminister Merrick Garland.

Den nye spesialetterforskeren, Jack Smith, har bakgrunn fra Den internasjonale straffedomstolen i Haag, hvor han blant annet rettsforfulgte krigsforbrytelser i fra Kosovo.

Det foregår flere ulike etterforskninger av Trump og hans forretninger i USA.

Den ene etterforskningene spesialetterforskeren skal ta over handler Trumps rolle i opptakten til opptøyene i Washington 6. januar, da Kongressen ble stormet. Den andre etterforskningen handler om hemmelige papirer Trump tok med seg ut av Det hvite hus etter at presidentperioden hans var over.