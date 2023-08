DØDE: Levninger bæres bort etter flyulykken der Wagner-gruppens ledere var blant de ti omkomne.

Forsvarseksperter om flystyrten: Straffen for å ha forrådt Putin

Her bæres levningene bort, etter ulykken som tok livet av Wagner-sjefen. Flystyrten kan være straffen for å ha dolket Putin i ryggen, tror britiske militæranalytikere.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin og hans «høyre hånd» Dmitrij Utkin døde da et privatfly styrtet mellom Moskva og St. Petersburg i Russland onsdag kveld.

Ulykken antas å være et attentat beordret av Vladimir Putin. Ifølge ubekreftede påstander ble flyet med ti personer om bord skutt ned av russiske missiler.

Det britiske Instituttet for krigsstudier ISW forklarer hva som kan være bakgrunnen for dramaet og hvorfor Wagner-lederne ble tatt av dage.

FLAMMEHAV: Privatflyet med Wagner-gruppens ledere styrtet nordvest i Russland onsdag kveld.

Prigozjin og Utkin ble drept på dagen to måneder etter at Wagner-gruppens væpnede opprør mot makthaverne i Moskva startet.

24. juni – natten da Wagner-styrkene forlot Ukraina med kurs for Moskva – skjøt de ned flere russiske helikoptre og drepte minst 13 russiske piloter.

Ydmyket Putin

Putin måtte sette sin lit til Belarus president Aleksandr Lukasjenko for å stoppe marsjen mot Moskva. Den russiske presidenten ble ydmyket for åpen scene.

Putin kalte opprøret et forræderi og mente han ble dolket i ryggen.

EN GANG VENNER: Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin fotografert sammen i St. Petersburg i 2010.

ISW mener det er så godt som sikkert at den russiske presidenten beordret sin militære ledelse å skyte ned flyet med Prigozjin.

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole Tom Røseth er enig:

– Jeg vil tro at dette er et attentat mot Prigozjin, sier Røseth til VG.

Han mener motivet først og fremst peker mot fornærmelsen og forræderi i forbindelse med militæropprøret mot Moskva i juni.

Noen timer før attentatet fikk general Sergej Surovikin sparken. Han ledet de russiske luft- og romstyrkene, men var også nært knyttet til Wagner-gruppen.

ISW mener Kremls hensikt er å vise at de som var involvert i opprøret 24. juni er blitt straffet og at Wagners utfordring mot landets ledelse er slått ned.

Den russiske militære og politiske ledelsen har siden opprøret vært opptatt av å bryte ned den private militære organisasjonen ledet av Prigozjin.

Det russiske forsvarsdepartementet skal ha begynt å opprette nye paramilitære styrker som skal erstatte Wagner-gruppen i Afrika og Midtøsten.

De skal også ha begynt å rekruttere Wagner-personell til disse organisasjonene, melder ISW og oppgir innside-kilder i Russland og Wagner.

Svekket lojalitet

Wagner-styrker skal ha begynt å forlate Belarus, etter at Lukasjenko nektet å betale dem da han oppdaget at Putin ikke lenger ville finansiere gruppen.

BELARUS: Belarusiske styrker og Wagner-soldater trener sammen, ifølge dette bildet gitt ut av det belarusiske forsvarsdepartementet 14. juli i år.

Lavere lønninger og dårligere utsikter til nye oppdrag i verdens krigssoner kan ha svekket Wagner-soldatenes lojalitet til Jevgenij Prigozjin.

Det kan ifølge ISW være bakgrunnen for at Putin besluttet at han trygt kunne ta Wagner-sjefen av dage, uten at Prigozjin skulle bli en martyr for sine egne.

Men det kan også finnes en annen forklaring.

AFRIKA: Jevgenij Prigozjin publiserte 21. august en video av seg selv i Afrika.

Jevgenij Prigozjin publiserte 21. august en video av seg selv i et afrikansk land, en video med rekrutteringsformål som klare undertoner.

Over streken

Wagner-sjefen kan i hui og hast ha reist til Afrika for å sikre gruppen nye oppdrag. Slik kan han ha gått over streken i forhold til Putin.

ISWs analytikere tror det kan ha foreligget en avtale mellom Putin, Lukasjenko og Prigozjin om at Wagner skulle begrense sine aktiviteter i Afrika.

I stedet skal Prigozjin aktivt ha motarbeidet det russiske forsvarsdepartementets oppbygging av nye paramilitære hærer som kan erstatte Wagner i Afrika.

Avtalen mellom statslederne og Wagner-sjefen kan også ha vært at Prigozjin etter juni-opprøret skulle dempe sin tilstedeværelse i media.

ISW tror at Putin kan ha bestemt seg for at nok er nok, at Prigozjin hadde brutt flere av forutsetningene i avtalen med ham og den belarusiske presidenten.