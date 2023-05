1 / 3 PÅ PLASS: Topplederne har også besøkt Itsukushima Shrine på Miyajima Island. SAMLET: Den amerikanske presidenten Joe Biden, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, Storbritannias statsminister Rishi Sunak, EU-president Ursula von der Leyen, president i Det europeiske råd Charles Michel, Italias statsminister Giorgia Meloni, Canadas statsminister Justin Trudeau, Frankrikes president Emmanuel Macron og Japans president Fumio Kishida ATOMBOMBE: Ordføreren i Hiroshima Kazumi Matsui sammen med topplederne utenfor Atomic Bomb Dome i Peace Memorial Park. forrige neste fullskjerm PÅ PLASS: Topplederne har også besøkt Itsukushima Shrine på Miyajima Island.

G7-toppmøtet: Innfører nye sanksjoner mot Russland

G7-landene er samlet i Japan, og har fredag innført flere sanksjoner mot Russland.

I helgen er G7-landene G7-landeneG7-landene er verdens rikeste demokratiske industriland. Gruppen består av Canada, Frankrike, Japan, USA, Storbritannia, Tyskland og Italia. samlet i Hiroshima i Japan for å diskutere hvordan landene kan hjelpe Ukraina, men ikke minst hvordan de kan svekke Russland økonomisk – og derfor militært.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har fått invitasjon til toppmøtet, og fredag morgen meldte flere internasjonale medier at han kommer til Hiroshima senere i helgen.

Han er for tiden i Saudi-Arabia for å snakke på toppmøtet i Den arabiske liga.

Nye sanksjoner

Under det tre dager lange møtet har G7-lederne allerede blitt enige om nye sanksjoner mot Russland.

– Vi vil frata Russland teknologi, industriutstyr og tjenester fra G7 som støtter opp under krigsinnsatsen, sier USA, Storbritannia, Japan, Canada, Tyskland, Frankrike, Italia og EU i en fellesuttalelse.

Hensikten er å begrense Moskvas evne til å finansiere krigen i Ukraina.

BBC skriver at det er meldinger om at Washington presser på et for å innføre et forbud mot all eksport til Russland, med mindre det er snakk om et spesifikt unntak.

Men fordi Europa er mye mer avhengig av russisk handel enn USA, er det derfor er usannsynlig at G7-landene blir enig om å innføre fullstendig forbud, skriver den britiske kringkasteren.

Diamantforbud

I tillegg har G7-lederne forpliktet seg til å begrense Russlands handel med diamanter.

Storbritannia har gått enda lenger, og sagt at de forbyr import av de russiske diamantene.

I tillegg har statsminister Rishi Sunak kunngjort at britene forbyr import av russiske metaller som kobber, aluminium og nikkel. De har også sagt at de innfører sanksjoner mot selskap som er involvert i tyveri av ukrainsk korn og frakt av russisk energi.

Gjennom Sky News har han kommet med en beskjed til Vladimir Putin.

– Vi forsvinner ikke, sier han.

En talsperson fra Det hvite hus har også sagt at USA vil nå svarteliste ytterligere 70 institusjoner fra Russland og andre land.

Russlands president Vladimir Putin sa fredag at flere sanksjoner «kun kommer til å øke bindekraften i det russiske samfunnet.» Han anklager også Vesten for å forsøke å drive kløfter mellom ulike etniske grupper i Russland.

PEACE MEMORIAL PARK: Macron, Kishida og Biden har deltatt i en treplantingsseremoni som en del av G7-ledernes toppmøte.

Ikke tilfeldig sted

Mange mener det ikke er tilfeldig at møtet holdes i Hiroshima i Japan. Byen ble er stedet hvor verdens første atomangrep fant sted. Det mener flere er en symbolsk påminnelse om risikoen for atomkrig.

Representanter for G7-landene har i en seremoni hedret minnet til ofrene for atombomben som ble sluppet over Hiroshima 6. august 1945.

Bomben, som USA slapp, la byen i ruiner, og 70.000 mennesker døde momentant. Ytterlige 70.000–80.000 døde som følge av bomben i månedene etter.

TESERMONI: Ektefellene til G7-lederne har deltatt i en teseremoni.

Kina er tema

Også Kina vil være tema under møtet.

– I utgangspunktet kommer dette til å være et møte for dem for å snakke om hvordan de skal håndtere Kina og Russland, sier professor i internasjonale relasjoner ved Universitetet i Tokyo Yasuhiro Matsuda til CNN.

Men å bli enige om en felles tilnærming til hvordan landene skal håndtere Kina, vil ikke bli en lett oppgave, skriver den amerikanske kringkasteren.

Landet er en viktig handelspartner for samtlige av G7-landene.