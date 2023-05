HAMSTRER: En mann bærer vannflasker på et supermarked i Uruguays hovedstad Montevideo. Tørke har gitt landet underskudd på vann.

Uruguay sliter med tørke: Har begynt å blande saltvann i drikkevannet

Uruguay er i ferd med å gå tom for ferskvann. Innbyggerne hamstrer flaskevann. Det har gjort at regjeringen har tatt et utradisjonelt grep.

Kortversjonen Uruguay opplever verste vannunderskudd på 74 år på grunn av høye temperaturer og tørke

Det statlige vannselskapet har fått tillatelse til å overskride lovlige grenser for natrium og klorid og tilsetter saltvann i drikkevannet

Regjeringen subsidierer flaskevann til Montevideos innbyggere

Uruguays presidentkontor vurderer ytterligere tiltak for å redusere saltholdigheten i drikkevannet Vis mer

– Hva er galt? Hvorfor er vannet så salt?

Spørsmålet skal ha kommet fra en gutt da Uruguays president Luis Lacalle Pou besøkte en barneskole nylig, skriver The Washington Post.

Uruguay, preget av høye temperaturer og tørke, er nemlig i ferd med å gå tom for ferskvann. Det har gjort at regjeringen har tatt et utradisjonelt grep.

MANGLER VANN: Uruguay er midt i en historisk tørke som har etterlatt reservoarene tørre. Bildet er fra 18. mai.

Vannstanden i Paso Severino-reservoaret, som betjener mer enn halvparten av Uruguays 3,5 millioner mennesker, er historisk lavt, melder Reuters.

I Uruguay er vannunderskuddet det verste på 74 år, skriver Reuters. Innbyggerne i hovedstaden ber nå om regn midt i en historisk tørke.

Det påvirker forsyningen til tusenvis av husstander og fører til dårlig vannkvalitet.

Blander ferskvann og saltvann

Det statlige vannselskapet i Uruguay (OSE) fikk denne måneden tillatelse til å overskride de lovlige grensene for natrium og klorid i offentlig drikkevann og har begynt å tilsette saltvann i drikkevannet. Forsyningene kommer fra Río de la Plata, elvemunningen der ferskvannet i elvene Paraná og Uruguay møter saltvannet i Atlanterhavet.

Resultatet er at mengden natrium i springvannet har nådd 421 milligram per liter, meldte regjeringen nylig.

Det er mer enn det dobbelte av Verdens helseorganisasjons anbefaling og 50 prosent mer enn Uruguays tidligere godkjente grense, skriver The Washington Post. Mengden klorid er også på mer enn 50 mer enn den godkjente grensen.

– Kundene mine stoler ikke på det som kommer ut av springen, sa butikkeier Ramon Arteaga i Montevideo sentrum, der det daglige salget av flaskevann i butikken hans har tidoblet seg siden starten på vannunderskuddet.

Vannkrisen har gjort at regjeringen nå har begynt å subsidiere flaskevann til Montevideos innbyggere.

HANDLER: En kvinne sikrer seg flasker med vann på en dagligvarebutikk i Montevideo.

Soledad Furtado er medeier i Parque Congelados, en annen dagligvarebutikk i Montevideo.

– Det eneste spørsmålet folk stiller oss i disse dager er om vann, sa hun til The Washington Post:

– De vil vite om vi har hørt noe. Vi begrenser kjøp til tolv liter om dagen, fordi vi vil sørge for at det er nok til alle. Folk bruker flaskevann til nesten alt i disse dager.

Avisen har også snakket med innbygger María Sosa som har kuttet antall vannglass fra fem til to om dagen.

– Hele livet endret seg.

Påvirker flere land

Den amerikanske ambassaden i Uruguay har gått ut med råd om å begrense inntak av drikkevannet i landet.

Tørken har også påvirket avlingene i nabolandet Argentina og utløst store tap av gårder, skriver Reuters.

Presidentens kontor i Uruguay har til Reuters kommentert at de vurderer ytterligere tiltak, inkludert et nytt reservoar for å redusere saltholdigheten i det lokale drikkevannet.

