Skjebnemøte for Donald Trump i retten i Georgia

Flere amerikanske medier melder nå at en storjury skal samles for å vurdere om det skal tas ut enda en alvorlig tiltale mot eks-president Donald Trump.

VG kommer tilbake med mer

Som VG skrev tidligere denne uken, forventes det at det kommende uke blir holdt en såkalt «Grand Jury», for å vurdere en mulig tiltale mot Trump, for forsøk på å manipulere valgresultatet i delstaten Georgia etter forrige presidentvalg.

Nå har flere amerikanske medier meldt at det vil bli et slikt møte, tidlig kommende uke. Det skriver blant annet Washington Post, CNN, og New York Times at det vil bli innkalt til storjury.

KAN FELLE TRUMP: Statsadvokat Fani Willis mener hun har bygget en svært grundig sak mot Trump.

I tillegg til den mulige tiltalen i Georgia, er Trump allerede tiltalt i tre saker de siste fire månedene:

Dersom Trump lykkes i å bli gjenvalgt som president, vil han ha mulighet til å forsøke å benåde seg selv, men han har ikke den muligheten i sakene på delstatsnivå.