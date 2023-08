STARTER OPP IGJEN: FNs matvareprogram begynner en begrenset utdeling av mat i Tiray-provinsen i Etiopia etter oppryddingen i skandalen der kornlagre ble plyndret og videresolgt på lokale markeder.

FN gjenopptar matutdeling i Etiopia etter korntyveri

Nødhjelp til millioner av mennesker ble innstilt etter korntyveri i Etiopia. Etter flere måneders opphold gjenopptar FNs matvareprogram (WFP) matnødhjelpen.

NTB

Kortversjonen FN's matvareprogram (WFP) gjenopptar matnødhjelpen i Etiopia etter flere måneders opphold på grunn av korntyveri.

Leveransene av nødhjelp til millioner av mennesker ble innstilt etter at donert korn forsvant i mars.

Kornet, som kunne mettet 134.000 mennesker, ble funnet på lokale markeder og i melfabrikker. Det ble påstått at etiopiske tjenestemenn bidro til plyndring og korrupsjon, noe Etiopias regjering avviser. Vis mer

Nesten fem måneder etter at FN gikk til det dramatiske skrittet å innstille leveransene av nødhjelp til millioner av mennesker, starter WFP opp igjen i liten skala i fire distrikter i Tigray-provinsen for å sjekke om kontrollmekanismene fungerer.

Sekker med korn skal heretter merkes tydelig slik at de kan spores, og lokale samarbeidspartnere vil bli lært opp til å sikre at de ikke kommer på avveie.

WFP innstilte distribusjonen av mat i Tigray i mars etter å ha oppdaget at donert korn var forsvunnet.

I en enkelt by i Tigray ble det funnet store mengder stjålet korn på lokale markeder. Sekkene var fortsatt merket med det amerikanske flagget.

Kornet kunne ha mettet 134.000 mennesker. Sekker ble også funnet på kommersielle melfabrikker.

Plyndring og korrupsjon

FN stanset i juni utlevering av mat i hele Etiopia. USA, som er den største giveren av korn både direkte til Etiopia og gjennom WFP, tok også en pause i utleveringene. Amerikanske tjenestemenn sier at tyveriet trolig er det største som er oppdaget i nødhjelpebransjen noen gang.

Hjelpearbeidere har overfor AP sagt at etiopiske tjenestemenn var sterkt medvirkende til plyndring og korrupsjon. Etiopias regjering avviser påstandene om offentlig delaktighet som ondskapsfull propaganda og har sagt seg villig til å innlede en felles gransking.

HUNGERSNØD: Rundt 20 millioner mennesker ble berørt da FNs matvareprogram innstilte all nødhjelp i mars etter oppdagelsen av omfattende svindel.

Flere giverland har sagt at det beste er å fjerne all statlig etiopisk medvirkning fra hele nødhjelpskjeden. Men WFP sier at FN opererer i landet på forespørsel fra regjeringen i Addis Abeba og at representanter for organisasjonen jobber tett med regjeringen på alle nivåer.

Kritiske røster i nødhjelpsmiljøet kaller stansen i matutdeling for uetisk og hevder at flere hundre mennesker har sultet i hjel i denne perioden. USA holder fortsatt tilbake direkte stat-til-stat hjelp og hjelp via WFP inntil forhandlinger med regjeringen munner ut i et distribusjonssystem som er mindre dominert av lokale myndigheter.

Berørte millioner

Pausen i fordelingen av nødhjelp har berørt 20 millioner etiopiere, rundt en seksdel av befolkningen, samt 800.000 flyktninger fra Somalia og andre steder. Nå starter utdelingen opp igjen, i første omgang til rundt 100.000 personer i fire distrikter i Tigray, den nordlige regionen i Etiopia.

Krigshandlingene i Etiopia ble avsluttet med en fredsavtale i Sør-Afrikas administrative hovedstad Pretoria i november i fjor. Krigføringen hadde da vart i to år, med tap av opp til en halv million menneskeliv.

Det amerikanske kontoret for internasjonal bistand (USAID) sier til AP at gjenopptagelsen av matleveransene ikke er finansiert av USA, som viderefører sin suspensjon. Det arbeidet som nå er i gang, blir finansiert av Verdensbanken.

– Vi er innstilt på å gjenoppta leveranser av matvarer så snart vi kan være trygge på at vår hjelp når de trengende den er ment for, heter det i en skriftlig uttalelse til AP fra USAID. Det legges til at utenriksminister Antony Blinken har snakket med statsminister Abiy Ahmed for å få fortgang i disse spørsmålene.

De nye tiltakene som WFP nå prøver ut, omfatter digital registrering av mottagere, merking av sekker, egne kanaler for raske tilbakemeldinger ved uregelmessigheter og bedre opplæring av lokale hjelpearbeidere. Det nye distribusjonssystemet skal settes i verk i hele Etiopia så snart som mulig.

– Folk sulter ihjel

Noen hjelpeorganisasjoner og etiopiske religiøse ledere har sluttet seg til oppfordringene om å komme i gang snarest mulig.

– Folk sulter i hjel. I løpet av de siste ukene har hungersnød tatt livet av flere hundre mennesker i Tigray-provinsen. Dette er hverken humant eller moralsk, sa generalsekretær Alistair Dutton i Caritas International i slutten juli.

Sjefen for USAID, Samantha Power, er opprørt over meldingene om hungersnød.

– Det å innstille utleveringen av mat i en tid hvor forholdene er så skjøre, er en absolutt forferdelig ting som ingen av oss noen gang ville vært involvert i. Men det var ingen tillit til at maten vi brakte til Etiopia, som amerikanske skattebetalere finansierer, faktisk kom fram til dem som var mest sårbare, sier hun.

LOVER HJELP: Sjefen for det amerikanske hjelpeprogrammet USAID, Samantha Power, sier at hjelpen fra USA vil komme i gang igjen når nye tiltak for sikker og kontrollerbar bistand er på plass.

Power, som var FN-ambassadør under president Barack Obama, sier at etiopiske myndigheter gransker saken og at de som var innblandet, vil bli holdt rettslig ansvarlig. USAID kan foreløpig ikke gi noen dato for gjenopptagelse av den amerikanske bistanden. Power sier det vil skje så raskt som overhodet mulig.

For USA har opprydding i forholdene rundt hjelpen til Tigray konsekvenser for assistanse i andre konflikter. USA gir militært utstyr for milliarder av dollar til Ukraina, et land som også sliter med korrupsjon.

For Biden-administrasjonen er det viktig å dokumentere at juks med bistand, betalt med amerikanske skattemidler, kan oppdages og korrigeres.

