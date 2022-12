AVHØRT: Simon Ostrovsky (t.v.) ble avhørt av Igor Girkin, som var en av russernes første offiserer på plass i Ukraina i 2014.

Han ble bortført av Putins mann i Ukraina: − Fordi jeg ble kidnappet, skjønte jeg hva som foregikk

Igor Girkin (51) var Putins mann i Ukraina og ble nylig dømt til livsvarig fengsel for flynedskytingen. Amerikaneren Simon Ostrovsky (41) ble bortført og satt i harde avhør hos den russiske nasjonalisten.

VG treffer Ostrovsky i Stiftelsen Fritt Ords lokaler i Oslo, der han deltar på et seminar.

Han er født i Moskva, men foreldre flyttet til USA da pjokken var bare ett år gammel.

Det var i slutten av april 2014, etter at Russland hadde annektert Krim og startet krigen i Øst-Ukraina, at Simon Ostrovsky og flere andre vestlige journalister ble stoppet på en veisperring kontrollert av det som har blitt kalt «separatister».

– De hadde bilde av meg, som var distribuert rundt. Det er ingen tvil om at det var meg de ville ha tak i, forteller Simon Ostrovsky.

LIVSVARIG: Igor Girkin ble dømt til livsvarig fengsel i saken om nedskytingen av passasjerflyet over Ukraina i 2014.

Bortføringen av Ostrovsky ble bredt omtalt i 2014, blant annet i Time. Det kanadiske TV-selskapet CBC traff tilfeldigvis journalisten rett etter at ble løslatt. De fikk oppgaven med å kjøre ham tilbake til sine medievenner på hotellet.

Simon Ostrovsky dro sammen med fire andre journalister gjennom Slavjansk, en by i Øst-Ukraina som var blitt tatt over av pro-russisk militsia. De var kommet gjennom tre kontrollposter, men på den fjerde, den siste før de var hjemme på hotellet sitt, ble han gjenkjent av de pro-russiske væpnede vaktene.

Mens de andre snart ble løslatt, ble Ostrovsky tatt til hovedkvarteret til separatistene. Deres leder i Slavjansk, Vjatsjeslav Ponomarjov, kom med diverse kreative forklaringer på hvor det hadde blitt av Ostrovsky.

Han ble bakbundet, og de truet med å skyte ham. Så ble han kastet i kjelleren i etterretningstjenestens bygning i byen.

– Jeg ble sparket og slått, men ikke så ille. Det var tydelig at de ville skremme meg, men uten å gi meg varige mén, sier Simon Ostrovsky til VG.

– Hvem gang jeg hørte fottrinn, lurte jeg på om de kom for å slå meg og avhøre meg.

Han forklarer at Slavjansk på den tiden var «hovedstad» for det som de kalte «folkerepublikken Donetsk».

Etter tre dager ble han løslatt. Han fikk tingene sine i en bærepose og gikk ut på gata. Der traff han tilfeldigvis på et kanadisk TV-team.

Simon Ostrovsky fotografert sammen med en pro-russisk soldat før han ble kidnappet i 2014.

– Igor Girkin var selvinnsatt forsvarsminister – samtidig som de brukte en ukrainer som sin «folkets borgermester» utad. Han var bare en stråmann. I realiteten var det russerne som sto bak.

Girkin er en selverklært russisk nasjonalist – som har bakgrunn både fra hæren og fra etterretningstjenesten FSB.

– På pressekonferansene som vi gikk på, prøvde de å spre Kremls narrativ at det var russisktalende ukrainere som reiste seg mot nasjonalistene i Kyiv.

– Fordi jeg ble kidnappet, skjønte jeg hva som foregikk, sier Ostrovsky.

– Hva mener du?

– Det var i realiteten russerne som sto bak. Jeg ble avhørt av russerne. Særlig av Igor Girkin.

– I egen person?

– I egen person. Selv om jeg ikke visste det der og da, fordi jeg hadde bind for øynene. Men senere uttalte Girkin til Telegraph at han personlig hadde stått bak avhørene av meg.

I NORGE: Simon Ostrovsky fotografert under et Fritt Ord-arrangement nylig.

– Hva ville de vite?

– De spurte om jeg var spion. For Mossad, for CIA, for Pravyj Sektor ... Jeg nektet selvfølgelig for det. Jeg var journalist.

Pravyj Sektor er navnet på den ultranasjonalistiske ukrainske organisasjonen som var veldig aktive i Majdan-opprørert i Kyiv i 2014.

– De spurte også om hvordan jeg rapporterte om krigen. Hvorfor jeg kalte dem separatister. Hvorfor jeg snakket om russisk innblanding. De ville diskutere med meg. Selv om de innimellom også slo meg. Først ble jeg holdt isolert, så ble jeg overført til et rom med andre fanger.

– Hvorfor ble du løslatt etter «bare» tre døgn?

– De hadde nok ikke forventet så sterke internasjonale reaksjoner på å kidnappe en amerikansk journalist. De hadde allerede kidnappet mange ukrainere, uten at det hadde blitt så mye snakk om det. De trodde det samme ville gjelde meg. Men når alle journalistene begynte å skrive om meg i stedet for om deres narrativ om krigen, så var det nok noen i Moskva som ikke likte at de mistet kontrollen over narrativet. De ville ikke at alt skulle handle om kidnappingen av en journalist.

PRESIDENT-BESØK: Vladimir Putin besøker et treningssenter i Rjazan-regionen sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu. Bildet er offentliggjort av det russiske forsvarsdepartementet.

Ostrovskys påstand om at russerne allerede våren var på plass i Ukraina, blir bekreftet i den ferske dommen om nedskytingen av MH-17-flyet på vei Amsterdam til Kuala Lumpur. Der blir det fastslått at Russland har overordnet kontroll over separatistene allerede i 2014.

– Hvorfor ble akkurat du målet for Girkin & co?

– Det kan ha vært fordi vi hadde ganske mange russiske seere, fordi intervjuene var på russisk, og vi brukte undertekster, ikke dubbing. Eller fordi jeg stilte de feil spørsmålene på pressekonferansene.

– Kan Putin-regimet overleve nå?

– Det er millionspørsmålet. Det korte svaret er at jeg har ikke peiling. Jeg vet at historien har vist at forferdelige regimer kan vare lenge. De sier at Afghanistan-krigen påvirket Sovjetunionens undergang. Ikke krigen i seg selv, men da likene begynte å komme hjem. Men det tok årevis før protestene fikk resultater. Det er for optimistisk å tro at det kan bli en rask slutt på Putin-regimet.

SITTER TRYGT? Vladimir Putin fotografert under et besøk på den ødelagte Krim-broen nylig.

– Hvorfor?

– Fordi folk tror på den informasjonen de får. Men når din egen familie eller naboen forteller noe annet, så endrer du mening. Og det kan ta tid før mange nok skjønner at denne krigen har påvirkning på dem selv.

– Putin-regimet har et godt grep om det russiske samfunnet, og mange russere velger ikke å innhente annen informasjon. Det er ikke så lett å innse at ditt eget land utfører krigsforbrytelser i et naboland. Så er det regimets brutalitet i seg selv. Disse to fenomenene gjør at ting skjer sakte i Russland. De fleste må være personlig påvirket av krigen før de får sterke følelser om den. Og det skal litt til å stå opp mot regimet når det kan gå ut over din helse og ditt liv. Så det er både apati og frykt.

– Hvem kommer til å etterfølge Putin?

– Jeg tror det er for tidlig å snakke om. Men jeg tror en endring vil skje innenfra.

– Inne i Kreml eller inne i Russland?

– Begge deler. For folk i Kreml lar seg også påvirke av hva folk mener.

– Er Igor Girkin en del av Putins innerste krets?

– Nei, nei! Men han er en ultranasjonalist, og flere og flere deler hans oppfatninger. Men Girkin er en kar som står for sine meninger, uansett hva som skjer. Putin-regimet tilpasser seg hva som skje rundt dem. Derfor er ikke Girkin deres type. Girkin kommer til å være for et imperialistisk Russland også om ti år.