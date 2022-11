1 / 2 ØDELAGTE HUS: Flere hus ble totalskadet av det kraftige uværet. ØDELAGTE HUS: Flere hus ble totalskadet av det kraftige uværet. forrige neste fullskjerm ØDELAGTE HUS: Flere hus ble totalskadet av det kraftige uværet.

USA: Mor og datter døde etter tornado

En 39 år gammel kvinne og hennes åtte år gamle datter mistet livet etter at et tre veltet over huset deres.

Flere stormer og tornadoer herjet over sørlige områder i USA onsdag og etterlot seg ødelagte hus og strømbrudd.

Et av områdene som ble hardest rammet var fylket Montgomery i Alabama.

En åtte år gammel jente og moren hennes døde etter at et tre falt over huset deres i Flatwood. Hendelsen skjedde natt til onsdag lokal tid. Det hadde på forhånd blitt advart om at en tornado kunne inntreffe i området.

– Det er grusomt, sa fylkesmedlem Isaiah Sankey ifølge Reuters.

FLATWOOD: Flatwood i Alabama var et av flere områder som ble hardt rammet av uværet.

FLATWOOD: Ordfører i Montgomery, Steven Reed, hilser på en av de lokale etter det kraftige uværet.

Titalls tornadoer

Innbyggere skal ha hørt varselsirener kun to minutter før stormen inntraff.

Ifølge Sankey hadde ikke de omkomne en sjanse.

– Før de i det hele tatt fikk advarselen var tornadoen over dem.

Redningsarbeidere greide å hente ut en mann fra hjemmet og frakte ham til sykehuset. Skadeomfanget er ikke kjent.

Tornadoen som kostet mor og datter livet var en av 30 tornadoer som inntraff flere områder sør i USA siden tirsdag ettermiddag.

– Takket være heroisk innsats fra de første på stedet ble mange liv spart. Vi ber for samfunnet vårt mens vi sørger over de tragiske tapene av liv, sa lederen for Krisehåndtering i Montgomery, Christina Thornton til CNN.

UVÆR: Flere trær veltet over hus og bygninger etter at kraftig vind og tornadoer inntraff flere byer sør i USA.

Ba studenter søke dekning

Det er ikke meldt om flere omkomne, men de mange tornadoene har ødelagt hus og hjem i flere byer.

I Mississippi falt et tre over Mary Perkins hjem, som ble helt ødelagt.

Lyden av stormen hørtes ut som «et tog som kom» fortalte Perkins til CNN.

Studenter på Mississippi State University ble bedt om å holde søke dekning etter farevarsel om tornado.

I tillegg til ødelagte hus og bygninger har uværet også ført til at flere strømbrudd. Onsdag morgen var det meldt om over 41.000 strømbrudd sørøst i landet.

MISSISSIPPI: Et hus i Mississippi veltet etter at en tornado feide over området.