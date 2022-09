1 / 2 TORTURKAMMER: Dyner og soveposer ble funnet i det som skal ha vært et russisk torturkammer i grenselandsbyen Kozacha Lopan, ifølge ukrainske myndigheter. forrige neste fullskjerm TORTURKAMMER: Dyner og soveposer ble funnet i det som skal ha vært et russisk torturkammer i grenselandsbyen Kozacha Lopan, ifølge ukrainske myndigheter.

Hevder å ha avdekket flere russiske torturkamre

Bak gitteret ser man skitne soveposer og dyner, plassert oppå et lag av isopor som skal isolere fra det kalde gulvet. I hjørnet av cellen står to bøtter, brukt som toaletter.

NTB

Eric Kjerstad Solheim

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er Nyhetsbyrået APs beskrivelse av en fuktig og rå kjeller, som ligger bak det lokale supermarkedet i grenselandsbyen Kozacha Lopan.

Da ukrainske styrker gjenvant kontroll over Kozacha Lopan, fant de en kjeller de mener ble omgjort til torturkammer da russerne kontrollerte byen.

I torturkammeret skiller er jerngitter rommet i to, og danner en celle i det ene hjørnet. Noen meter utenfor jerngitteret står tre slitte stoler rundt et bord. Sigarettsneiper og skall fra gresskarfrø ligger spredd på gulvet, ifølge AP.

Kjelleren føyer seg til en rekke skrekkelige funn. Den 15. september skrev VG om mennesker som krabbet ut av tilfluktsrom for å få hjelp ukrainske soldater, og nylig ble det funnet av en massegrav i byen Izium.

TORTURKAMMER: En ukrainsk tjenestemann står i det som skal ha vært et russisk torturkammer i grenselandsbyen Kozacha Lopan, ifølge ukrainske myndigheter.

– Midlertidig fengsel

Ukrainske myndigheter hevder dette var et midlertidig fengsel hvor russiske styrker mishandlet fanger. Tidligere denne måneden gjenvant ukrainske styrker kontrollen over landsbyen som ledd i den omfattende motoffensiven i Kharkiv-regionen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at over ti slike «torturkamre» har blitt avdekket i regionen etter at Russland ble tvunget til å trekke styrkene sine ut forrige uke. Anklagene har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Kozacha Lopan, som ligger mindre enn to kilometer fra den russiske grensen, ble gjenvunnet av ukrainske styrker 11. september.

Har startet etterforskning

Den lokale påtalemyndigheten i Kharkiv-regionen, hvor landsbyen ligger, skriver på meldingstjenesten Telegram at rommet som AP har besøkt, ble brukt som et torturkammer under okkupasjonen.

De skriver videre at de russiske styrkene opprettet en lokal politistyrke som drev fengselet, og hevder de har dokumenter som bekrefter driften av politistyrken og at de har beslaglagt torturutstyr.

Det er satt i gang etterforskning av saken, ifølge uttalelsen.

KOZACHA LOPAN: Kjelleren som skal ha blitt brukt som fengsel og torturkammer under russernes invasjon av landsbyen.

– Elektrosjokk

Bilder publisert av påtalemyndigheten, viser en russisk militærtelefon av typen TA-57, med ekstra kabler og alligatorklyper tilkoblet. Ukrainske myndigheter har anklaget russiske styrker for å bruke radiotelefonen fra sovjettiden som en strømkilde til gi elektrosjokk til fanger under avhør.

I sin daglige tale til folket lørdag nevnte Zelenskyj en annen angivelig fengselscelle, ved togstasjonen i Kozacha Lopan, hvor han sier at et «rom for tortur og verktøy til elektrisk tortur ble funnet».

I talen sammenlignet Zelenskyj russerne med nazistene under andre verdenskrig.

– Og de vil bli stilt til ansvar på samme måte, både på slagmarken og i rettssalene, sa han.

Massegrav

Ifølge ukrainske myndigheter har det blitt funnet flere graver i områdene som de russiske styrkene er blitt presset ut av.

I en massegrav funnet nær kirkegården i byen Izium, antar myndighetene at det ligger levninger etter over 440 mennesker.

Zelenskyj har sagt at de døde både er sivile voksne og barn i tillegg til soldater. Flere av likene skal bære preg av en voldelig død, muligens også fra tortur.

SE VIDEO FRA MASSEGRAVEN:

Leter etter lik

Vitalij, en kommandør i nasjonalgarden, sier til AP at hans team leter etter graver med mulige ofre for mishandling i det påståtte fengselet i Kozacha Lopan. Han ønsker kun å bli omtalt ved fornavn av sikkerhetshensyn.

Troppen hans henter også ut lik fra slagmarken, blant annet på jorder og i utbrente stridsvogner.

Russiske styrker ble presset hele veien tilbake over grensen til Russland etter å ha holdt kontrollen over området i månedsvis. De siste dagene har flere innbyggere kommet tilbake for å se hva som er igjen av husene sine. Flere av boligene er utbombet og ødelagte.

Området rammes også fortsatt tidvis av rakettangrep som kommer fra russisk side.

– Det er en risiko. Vi risikerer hele tiden livene våre, og når som helst kan det komme raketter fra det russiske territoriet, sier Vitalij.