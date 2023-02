PRESIDENTER: Russlands Vladimir Putin og Kinas Xi Jinping.

Kinas UD om Ukraina-krigen: − Dialog og forhandlinger er den eneste løsningen

Kinesisk UD har publisert en uttalelse om krigen i Ukraina på sine hjemmesider. Der understrekes at alle lands suverenitet må respekteres, og at internasjonale lover må respekteres.

Kinas UD skriver også at kald krigs-mentalitet må opphøre.

– Et lands sikkerhet kan ikke gå på bekostning av et annet lands sikkerhet.

Det står også at regional sikkerhet kan ikke oppnås ved at man styrker eller ekspanderer militærallianser. Det siste er antakelig en pekefinger i retning Nato.

– Komplekse problemer har ingen enkle løsninger.

Kina foreslår våpenhvile, og gradvis deeskalering for å hindre at konflikten kommer ut av kontroll.

– Dialog og forhandlinger er den eneste løsningen på krisen. Kina oppfordrer både Ukraina og Russland om å komme seg til forhandlingsbordet, og at Kina er villig til å spille en konstruktiv rolle i så henseende.

Kina krever også at sikkerheten på kjernekraftverk må ivaretas, og at angrep på disse må unngås. I uttalelsen heter det også at atomvåpen ikke må brukes, og at en atomkrig ikke må utkjempes.

Kina ber også om en stans av unilaterale sanksjoner som ikke er godkjent i FNs sikkerhetsråd.

EUs ambassadør til Kina, Jorge Toledo, sa i en presseorientering i Beijing fredag at Kinas erklæring ikke er noe fredsforslag, skriver NTB. Men EU skal studere dokumentet, sa han.

– Hvis denne programerklæringen er et positivt tegn for Ukraina, så er den et positivt tegn for EU, selv om vi må studere dokumentet nøye, sa han.

Ukraina har også kommentert skrivet fra kinesisk UD. Ukrainas Zhanna Lesjtsjynska, som leder landets ambassade i Kina, og som var til stede på samme presseorientering som Toledo, sa at programerklæringen fra Beijing er «et godt tegn».

– Vi håper de også oppfordrer Russland til å stanse krigen og til å trekke tilbake styrkene sine, sa hun.