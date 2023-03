ANSTRENGT: Forholdet mellom president Recep Tayyip Erdogan og opposisjonsleder Kemal Kiliçdaroglu har i en årrekke vært svært dårlig. Her møtes de i 2019. De har vært i politikken side-om-side i over tyde år, men det finnes få bilder av dem sammen.

Han skal utfordre Erdogan: − Veldig små sjanser

Opposisjonen i Tyrkia spriker fra ytre høyre til ytre venstre. Det eneste de er enige om er at de ønsker å fjerne Recep Tayyip Erdogan fra presidentpalasset.

Mannen som skal utfordre Erdogan er på ingen måte et friskt pust i tyrkisk politikk.

74-åringen Kemal Kiliçdaroglu har vært parlamentariker siden 2002, samme år som Erdogans parti AKP vant makten.

Han er omstridt og ikke veldig populær i Tyrkia. Allerede før han ble lansert, fikk hans kandidatur opposisjonen til å sprekke opp.

Seks partier var enige om å stille felles kandidat, men da Kilidaroglu ble pekt på, førte det til at nasjonalistpartiet IYI midlertidig brøt ut av alliansen. Mandag ettermiddag klarte de seks likevel å bli enige om et kompromiss.

Kilicdaroglu, som leder det største opposisjonspartiet CHP, får kandidaturet.

– Han er en lite karismatisk partipolitiker, som har godt grep i egne rekker, men liten appell for alle som stemmer på andre partier, sier professor i Tyrkia-studier ved Universitetet i Oslo, Einar Wigen.

UTFORDRER: Kemal Kiliçdaroglu

Info Valget i Tyrkia: Dette står på spill Som president har Erdogan samlet svært mye makt i egne hender og fremstår nå som egenrådig, både overfor de folkevalgte i nasjonalforsamlingen og rettsvesenet.

Kontrollen med mediene i landet er omfattende, og politiske motstandere og andre kritiske røster kastes i fengsel.

Opposisjonen gir også Erdogan skylden for de store økonomiske problemene landet står oppe i, med skyhøy inflasjon. Erdogans forsøk på å bekjempe prisveksten ved å senke renten, var et eksperiment som ikke fungerte. Inflasjonen i fjor endte på drøyt 64 prosent.

Erdogan har selv uttalt at valget skal holdes 14. mai i år. (NTB) Vis mer

For eller mot Erdogan

Wigen mener opposisjonen spiller inn i hendene på Erdogan, ved å fremstå som lite samlet.

– En splittet opposisjon har veldig små sjanser. Når man har en kandidat som vekker liten begeistring, så er det fare for likegyldighet blant dem som egentlig ønsker en ny regjering. Kanskje de ikke går ut og stemmer.

Dermed blir valget i stor grad en avstemning for eller mot Erdogan.

– Men også de to foregående valgene handlet i stor grad om et for eller mot Erdogan, påpeker Wigen.

Erdogan kunngjorde i forrige uke at valget i Tyrkia vil holdes som planlagt den 14. mai. Befolkningen i landet er rystet etter det ødeleggende jordskjelvet, som har kostet minst 50.000 menneskeliv.

KLAR TALE: Erdogan i parlamentet i forrige uke. – Ingen ære til dem som kommer med tomt snakk, sa han, og lovet å avholde valget som planlagt.

Info Dette er Erdogan – Tyrkias sterke mann Recep Tayyip Erdogan (69) var en av grunnleggerne av partiet Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP), som vant valget i 2002.



Før det var Erdogan borgermester i storbyen Istanbul for et islamistisk parti.



Han var Tyrkias statsminister fra 14. mars 2003 til 28. august 2014, og har styrt som president siden.



Han vant et omstridt presidentvalg i 2018. Både det valget, og en folkeavstemning året før, ble kritisert for å ikke være fritt og rettferdig Vis mer

At opposisjonen har vært opptatt av intern kniving, har i en årrekke gjort det lettere for Erdogan påpeker Wigen.

Blant opposisjonen har nasjonalistene i IYI tydelig vist at partiet mener Kilicdaroglu egentlig er for svak til å beseire Erdogan.

Partiets egen leder, Meral Aksener, har riktignok ikke pekt på seg selv, men i stedet på to av stjernene i Kilicdaroglus eget parti, nemlig borgermesterne i Istanbul og Ankara.

Men de to borgermesterne har begge gått ut og støttet partileder Kilicdaroglu, og sier de vil overtale nasjonalistpartiet til å stå samlet med dem.

Et kompromiss er nå inngått som innebærer at de to ordførerne blir visepresidenter hvis Kilicdaroglu blir president. Dermed ligger det an til at nasjonalistene igjen vil støtte opposisjonens allianse.

NASJONALIST: Meral Aksener, under et gigantisk bilde av landsfader Atatürk. Hennes parti IYI er Tyrkias «eneste ekte nasjonalister», ifølge henne.

Pro-kurdisk parti holdes utenfor

Nasjonalistene nekter samtidig å samarbeide med det kurdiskvennlige partiet HDP. Men også HDP har sagt at de vil støtte alliansen indirekte, ved å unnlate å stille med en egen kandidat.

– Radikale fra begge ytterkanter vil nok være misfornøyde med Kilicdaroglu, men et flertall innser at det må inngås kompromiss, forklarer den tyrkiske medieviteren Gürkan Özturan.

Erdogans verste fiende er den økonomiske krisen i Tyrkia, og at åpenbare brudd på byggeforskrifter har forverret jordskjelvets omfang, forklarte Özturan til VG i forrige uke.

– Misnøyen etter jordskjelvet burde hjelpe opposisjonen, dersom de samler seg om ett budskap. Men meningsmålinger kan tyde på at velgerne ikke endrer parti. Erdogan lover å bygge nye, jordskjelvsikre, hus innen ett år, mener Özturan.

MEDIEKJENNER: Gürkan Özturan drev tidligere den uavhengige nettavisen Dokuz 8 i Tyrkia. Nå jobber i pressefrihetsorganisasjonen MFRR i Tyskland, og følger med på mediebildet i hjemlandet.

Bekymring rundt valget

Ettersom flere millioner tyrkere har mistet sine hjem, og mange av dem er blitt flyttet på internt i Tyrkia, så har det vært frykt for valgsikkerheten ved å holde valg nå i vår.

– Erdogan er lite populær akkurat nå. Dersom han hadde utsatt valget, så hadde det sett lite demokratisk ut. Det er grunn til å frykte at valget uansett ikke blir helt fritt og rettferdig, men det er tross alt bra at det gjennomføres, sier Tyrkia-ekspert Wigen.

I 2017 ble grunnloven endret, slik at presidenten fikk mer makt. Nå vil opposisjonen endre grunnloven på nytt, slik at om deres kandidat vinner, så skal den utøvende makten føres tilbake til en statsminister utpekt av parlamentet.

– Dersom opposisjonen faktisk vinner valget, og Kilicdaroglu blir president, blir det interessant å se om han faktisk vil endre systemet, sier Wigen.

Etter tyve år med Erdogan trenger Tyrkia store endringer, og for å få til det vil en president trenge makt. Dersom Kilicadroglu endrer systemet må han samtidig gi fra seg mye av makten, sier Wigen.