LA DEM SPISE NEPER: Grønnsaken er blant de som gror godt i Storbritannia.

Britisk matvaremangel: Nepe-forslag latterliggjøres

Britene sliter med mangel på populære grønnsaker. Et forslag om å heller spise neper, signert jordbruksminister Thérèse Coffeys, vekker harme.

Matvaremangelen i Storbritannia har vært en utfordring for britene i over en uke allerede.

Tomme butikkhyller i grønnsakavdelingen, der særlig tomater, paprika, agurker og salat har blitt mangelvare, har også kommet høyt på den politiske agendaen.

Men da Storbritannias miljø- og jordbruksminister, Thérèse Coffey, forsøkte å et slag for en gammel kjenning i grønnsakdisken, falt det ikke i smak.

– Mange vil nå velge å spise neper heller enn å tenke på salat og tomater og lignende, men jeg er klar over at mange vil ha et utvalg året rundt og det er det våre supermarked, matprodusenter og bønder rundt om i verden forsøker å imøtekomme, sa Coffey ifølge Huffington Post.

NEPE-FAN: Storbritannias miljø- og jordbruksminister, Thérèse Coffey har måttet tåle mye kritikk for sin nepe-kommentar.

Nepe-pizza?

Nepe- kommentaren har gitt vond smak i britiske munner på mer enn én måte.

Britiske avisredaksjoner har den siste uken storkost seg med ordspill rundt rotfrukten.

Overskriften « La dem spise neper», var å se hos både Daily Mirror og Daily Star, mens Daily Telegraph hadde en «overlevelsesguide til salatmangelen». The Independent harselerer over at britene nå skal begynne å spise nepe-pizza.

Bondelagets visepresident, David Exwood, ber statsråden om å ta matmangelen “på alvor”, skriver Huffington Post, og får støtte av sin overordnede, presidenten i Bondelaget Minette Batters.

– Jeg synes det viste en uheldig neglisjering av den enorme utfordringen vi står overfor, sier Batters hos Good Morning Britain.

NULL GULL: Potetgull -hyllen er renset tom til stor frustrasjon for chips-elskende briter.

Årsaken

Grønnsakmangelen er et uheldig sammentreff av flere faktorer:

* Dårlig vær, med kalde temperaturer, mye regn, overflod og påfølgende innstillinger av ferger fra Sør-Europa og Afrika.

* Høye strømpriser gjør at britiske bønder vegrer seg for å skru på drivhusene sine for å lage maten selv.

* I tillegg til det, har Brexit ledet til mangel på den arbeidskraften som vanligvis jobber på jordene med å dyrke og høste grønnsaker til britene.

TOME HYLLER: Britene må tenke nytt når de lager middag.

Dobbel bom

Jordbruksministeren bommet på flere nivå med kommentaren sin. For hun har dessuten blingset på sesongkalenderen, viser det seg.

Neper er faktisk ikke i sesong nå, kan Batters i Bondelaget påpeke.

Pastinakker hadde vært et valg mer i tråd med sesongen, foreslår hun.