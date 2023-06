SELVERKLÆRT NASJONALIST: Igor Strelkov, også kjent som Igor Girkin, fotografert i 2014. Han er dømt til livsvarig fengsel in absentia for å ha skutt ned passasjerflyet over Ukraina i 2014.

Kjent nasjonalist krever dødsstraff for Prigozjin

En rekke russere mener at Wagner-sjefen likevel må straffes etter opprøret i helgen. Mer enn 20 militære kan ha mistet livet i dramaet. En kjent nasjonalist krever dødsstraff for Jevgenij Prigozjin (62).

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sa lørdag kveld at anklagene mot Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin var henlagt.

Heller ikke menige Wagner-soldater skulle straffeforfølges, ifølge Putin-talsmannen.

Mandag skriver russiske medier at Prigozjin likevel fortsatt etterforskes - for å ha oppfordret til væpnet opprør.

Igor Strelkov - den selverklærte nasjonalisten som er dømt for å ha skutt ned passasjerflyet over Ukraina i 2014 - mener at Prigozjin må få dødsstraff.

– Jeg er overrasket og indignert over det faktum at en forræder og opprører fortsatt er på frifot og har muligheten til å fortsette sine anti-statlige aktiviteter. Han fortsetter å jobbe for fiender og for Russlands nederlag i krigen, skriver Strelkov på Telegram etter Prigozjins talemelding mandag.

Russiske militærbloggere - som er tilhengere av krigen - skriver at minst tre helikoptre og et fly ble skutt ned i løpet av de omtrent 24 timene som dramaet pågikk.

OPPRØR: En grab fra en Wagner-video med Jevgenij Prigozjin lørdag.

Antall døde er ikke bekreftet - og forsvarsdepartementet har ikke gått ut med noen detaljer om verken døde eller nedskutte helikoptre/fly. Men bloggerne - som «Rybar» - opererer med tall fra 13 til 20 drepte, eller kanskje også enda flere. Enkelte mener at det alene gikk med 10 menneskeliv gikk med da et Iljusjin-22-fly gikk i bakken.

President Vladimir Putin hyllet i sin tale mandag kveld de som døde.

– Motet og selvoppofrelsen til de falne pilotheltene reddet Russland fra tragiske, ødeleggende konsekvenser, sa presidenten.

Generalløytnant og parlamentsmedlem Andrej Guruljov mener at Wagner-gruppen må straffes for disse livene, melder RTVI.

– De må bære ansvaret for det styrtede flyet og de døde soldatene. 100 prosent! Slik er loven. Hvem ga kommandoen, hvem skjøt opp raketten?

Da det lørdag ble reist sak mot Jevgenij Prigozjin, var det sikkerhetstjenesten FSB som tok initiativet til dette.

– Straffesaken mot Jevgenij Prigozjin om organisering av et væpnet opprør er ikke avsluttet, sier en kilde hos påtalemyndigheten til nyhetsbyrået RIA.

FJERNES: Plakater med oppfordring om å slutte seg til Wagner-gruppen, ble i helgen fjernet i russiske byer.

Igor Strelkov er altså også blant dem som mener at Wagner-gruppen må straffes for det som har skjedd. Strelkov er selv dømt til livsvarig fengsel av nederlandsk rett - som fant ham skyldig i nedskytingen av MH-17-flyet over Ukraina sommeren 2014. Flyet var på vei Amsterdam til Kuala Lumpur. 298 mennesker døde. Strelkov, som også er kjent under navnet Girkin, spilte en viktig rolle i begynnelsen av Ukraina-krigen i 2014.

På sin Telegram-konto har han søndag og mandag publisert en rekke meldinger som støtter at Wagner-gruppen må straffes.

– Jeg synes ikke at alle Wagner-offiserer og soldater fortjener å bli skutt. Men å henge kokken for opprøret og drapet på våre offiserer er rett og slett nødvendig for å bevare Russland som stat, skriver Strelkov på Telegram mandag.

Med «kokken» mener han etter alt å dømme mannen som ofte kalles «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin.

Han skriver også at han frykter at Prigozjin kan bli kandidat ved presidentvalget.

Lederen for forsvarskomiteen i parlamentet, Andrej Kartapolov, hevder derimot at det ikke er noen anklager mot Wagner-soldatene. Kartapolov mener imidlertid at det må bli sterkere kontroll med den private militærgruppen.

Wagner-sjefen Prigozjin startet fredag et opprør mot forsvarstoppene. Han sendte en kolonne, trolig med flere tusen soldater, i retning Moskva, men lørdag kveld ble det kjent at Belarus-president Aleksandr Lukasjenko hadde forhandlet fram en avtale som betydde at Prigozjin stoppet kolonnen som var på vei mot hovedstaden. Den befant seg da 200 kilometer unna Moskva.

Mandag publiserte Prigozjin en talemelding der han sa at det aldri var meningen å styrte regimet i Moskva.