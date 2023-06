Flere personer ble drept i et rakettangrep som blant annet rammet en populær pizzarestaurant i Kramatorsk tirsdag

Flere drept i russisk rakettangrep i Kramatorsk

Minst åtte mennesker, blant dem tre barn, ble drept i et russisk rakettangrep mot Kramatorsk i Øst-Ukraina tirsdag kveld. Over 50 ble såret i angrepet.

– To raketter ble avfyrt mot Kramatorsk og traff en restaurant i sentrum av byen der det var mange sivile, sier guvernør Pavlo Kyrylenko i Donetsk-regionen til ukrainsk TV.

Senere er det presisert at én rakett slo ned ved restauranten i sentrum, mens en annen traff en landsby i utkanten av Kramatorsk.

De første meldingene gikk ut på at to mennesker ble drept, men tallet ble senere oppjustert til fire. Onsdag morgen kom beskjeden om at angrepet hadde kostet åtte mennesker livet, deriblant ett barn.

8 personer, inkludert 3 barn, ble drept i angrepet. 56 ble såret, opplyser ukrainske myndigheter på Telegram.

En pizzarestaurant som var et populært møtested for journalister, ble ødelagt i angrepet. Også flere leiligheter i boligblokker i nærheten fikk skader.

Redningsmannskaper jobbet utover kvelden med å søke gjennom de ødelagte bygningene etter flere sårede og muligens døde.

Bilder viser et utbombet restaurantlokale og murbiter og vindusglass som ligger strødd på gaten.

En belgisk frilansjournalist som var på stedet, skriver på Twitter at folk lå fastklemt under ruinene.

Kramatorsk har om lag 160.000 innbyggere og ligger ved frontlinjen. Byen har ofte vært utsatt for russiske angrep.

