SKAL VISE STYRTEN: Dette bildet fra den greske statskanalen ERT, skal vise flyet like før det styrtet mot bakken og eksploderte.

Brannfly i Hellas har styrtet

Et fly som benyttes i slokkingen av skogbrannene i Hellas har styrtet like utenfor Athen. Det er foreløpig ikke kjent om noen har omkommet.

– Flyet styrtet under et oppdrag på øya Evvia. Det var minst to personer om bord da flyet gikk ned ved landsbyen Platanisto, sier talsmann Yannis Artopios ved redningstjenesten til nyhetsbyrået AP.

Hendelsen ble fanget opp på TV. En video publisert av greske medier, viser det som skal være flyet som slipper vann over flammene, før det styrter mot bakken og eksploderer.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Evvia er en øy i den sørlige delen av Hellas, like ved Athen. Et helikopter er til vei til ulykkesstedet, ifølge statskanalen ERT.

Flere områder i Hellas har vært hardt rammet av skogbranner de siste dagene, blant annet på øyene Rhodos og Korfu.

Aktiver kart

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post