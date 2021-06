DØDSNÆRE: Justin var bare noen meter unna å rase ned med halvparten av Champlain Towers South. Foto: Thomas Nilsson / VG

Justin (22) var i bygningen da det raste: − Jeg måtte bare løpe, det var ingen tid til å tenke

MIAMI/OSLO (VG): Justin Willis (22) satt i stuen og så på TV da han hørte tre kraftige smell. Først trodde han det var et fly som tok av på taket.

Familien løp derfor ut på balkongen, hvor de ble møtt av store mengder røyk. Moren Janette Aguero (46) forteller at de derfor gikk ut i gangen for å få bedre oversikt.

– Da vi så til venstre så vi rett ut i havet mer eller mindre, utdyper sønnen.

I løpet av få minutter hadde store deler av leilighetskomplekset familien befant seg i på Surfside ved Miami Beach kollapset. Da de skjønte at noe alvorlig hadde skjedd sprintet de sammen ned trappene.

– Hva gikk gjennom hodet ditt?

– Jeg måtte bare løpe, det var ingen tid til å tenke, sier sønnen.

– Det var en sinnssyk opplevelse, fortsetter han.

Garasjen var oversvømt, og moren utdyper hvordan de så knuste biler omkring biter av betong. Deler av garasjen hadde allerede rast sammen, og det tok tid for å familien å komme seg ut.

Willis forteller til VG at han ikke engang vurderte å se bak seg da de flyktet ut av bygningen:

– Den første gangen jeg så tilbake var da vi gikk tilbake klokken seks om morgenen, fem timer senere.

SPRINTET: Familien forteller VG om den raske flukten ut av leilighetskomplekset. På bildet fra høyre er Athena (14), Albert Aguero (42), Justin Willis (22) og Janette Aguero (46). Foto: Thomas Nilsson / VG

Takknemlig for å være i live

Det som var ment som en avslappende familieferie tok en rask vending da Champlain Towers South i 8777 Collins Avenue raste sammen.

Moren våknet av det hun trodde var et jordskjelv, men skjønte fort at det måtte være noe annet da det varte så lenge. På veien ut trodde de at resten av bygningen ville falle sammen.

– Heldigvis er alle tingene våre der fortsatt, og vi er i god behold, sier Aguero.

– Jeg er takknemlig for å være i live, spesielt når jeg vet at vi var fem meter mellom liv og død, legger Willis til.

PÅ HÅRET: Moren Janette Aguero ble sjokkert over hva som hadde skjedd, og er nå glad for å være i sikkerhet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Rapport avslører at bygget har sunket jevnlig siden 90-tallet

Det er besteforeldrenes andre hjem familien befant seg i, og de har brukt den mange ganger over årene. De har aldri lagt merke til noe som var særlig galt.

– Bortsett fra at aircondition’en er litt ustabil har jeg aldri lagt merke til noe feil med bygget, forteller moren.

En rapport fra 2020 skrevet av forskeren Shimon Wdowinski viser derimot at bygningen har sunket i en alarmerende hastighet siden 90-tallet. Han er professor ved Institutt for Jord og Miljø ved Florida International University.

Og da Wdowinski så nyheten om kollapsen i Surfside husket han øyeblikkelig bygningen fra studien forteller han til USA Today.

– Jeg så på det i morges og tenkte «Herregud.» Vi oppdaget det, sier han til avisen.

Han har studert landsdekning i området basert på data fra 1993 til 1998. Han kommenterer ovenfor CBS at funnene var uvanlige.

Rapporten kom frem til at bygningen sank med 2 millimeter i året over tre tiår. Det skal være uventet fordi området har mye kalkstein som gir støtte.

Wdowinski skrev i sin rapport at bygningen er reist på drenerte våtmarker. Ifølge CBS skrev han at dette kunne påvirke konstruksjonen.

President Biden har godkjent nøddeklarasjon

Champlain Towers South Condo Association har ansvaret for vedlikehold på bygningen. Deres advokat Ken Direktor sier til CBS at det ikke var noen ting som tydet på at dette kunne skje. Han bekrefter at ingeniører var i gang med sertifiseringsprosessen.

Ifølge TMZ har det blitt reist et gruppesøksmål på over 5 millioner dollar mot CTSCA.

USAs president Joe Biden har godkjent en nøddeklarasjon i delstaten Florida og beordret føderal bistand for å supplere statlig og lokal innsats rapporterer Reuters.

Ifølge Sjømannskirken og Utenriksdepartementet er det ingen nordmenn som har blitt påvirket av hendelsen.

De har ikke mottatt noen bekymringsmeldinger.

Myndighetene venter at dødsfallet vil stige

Det 12-etasjers høye boligkomplekset i strandbyen Surfside nord for Miami Beach, kollapset delvis rundt kl. 01:30 lokal tid på torsdag. Rundt 55 av bygningens 136 enheter kollapset, ifølge brannvesenet.

Fredag kveld norsk tid er minst fire døde og 159 savnede etter at store deler av bygningen Champlain Towers South i 8777 Collins Avenue raste sammen.

Ingen overlevende er hentet ut siden torsdag morgen.

Lokale myndigheter venter at dødstallet vil stige. Det er fremdeles uklart akkurat hvor mange som befant seg i leilighetskomplekset da bygningen kollapset.