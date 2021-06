Flere døde etter at tornado herjet i Tsjekkia

En halv landsby er jevnet med jorden, ifølge en viseordfører.

– Vi må dessverre bekrefte at det er flere døde, men det er uklart akkurat hvor mange, sa Hedvika Kropackova, som er talskvinne for de lokale nødtjenestene.

– De første estimatene var at mellom 100 og 150 var skadd, men slik ting ser ut nå, tror vi det er snakk om flere titalls, la hun til.

Sterke stormer og en tornado har rammet områder rundt Břeclav og Hodonín, sørøst i landet.

Sykehuset i byen Hodonin, som ligger på grensa mellom Tsjekkia og Slovakia, opplyste at det hadde behandlet opp mot 200 skadede.

– Situasjonen er veldig alvorlig, sier innenriksminister Jan Hamáček til CNN Prima News.

KNUST: Dette er restene av bygninger i landsbyen Moravska Nova Ves i Hodonin. Foto: Vaclav Salek / CTK

Blant de hardest rammede virker å være landsbyen Hrušky. Avisen Lidovky siterer viseordfører Marek Babisz på at en tornado har gått gjennom landsbyen og at halvparten er jevnet med jorden. Han sier også at kirken ikke lenger har noe tak og at biler ble kastet mot hus.

– Folk hadde ingen steder å gjemme seg, sier Babisz, ifølge avisen Lidovky.

Flere aviser siterer også ordføreren i landsbyen Mikulčice i Hodonin-regionen på at landsbyen ser ut som den gjorde etter krigen. Dyrehagen i Hodonin har måttet gå ut på Facebook og avkrefte rykter om at farlige dyr har rømt under stormen.

Den lokale brann- og redningstjenesten beskriver situasjonen i de to regionene slik på Twitter : Skadde hus, branner, trafikkulykker og tre som har falt over biler og hus. Politiet skriver på Twitter at de leter etter overlevende.

Bilder fra Valtice viser hagl på størrelse med tennisballer.

Overfor CNN Prima News råder innenriksminister Jan Hamáček folk til å holde seg hjemme og forholde seg rolige.

Alle tilgjengelige redningsmannskaper sendes til området, skriver han også på Twitter: