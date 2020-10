Se dokumentaren «Murder Games»: 14-åringen ble lokket i dødsfelle

14 år gamle Breck elsket å spille med og mot andre på nettet. Men det han trodde var en venn, viste seg å være et livsfarlig bekjentskap.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

VG har kun rettigheter til å vise «Murder Games: The Life and Death of Breck Bednar» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet.

Filmen har aldersgrense 12 år.