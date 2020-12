LGBT-MOTSTANDER: Jószef Szájer har i sin politiske karriere blant annet kjempet mot homofile ekteskap i Ungarn. Foto: PETER KOHALMI / AFP

Ungarsk homo-motstander pågrepet etter sexfest

En av Ungarns representanter i Europaparlamentet har gått av, etter at han i helgen ble stanset av politiet i besittelse av narkotika. Han skal først ha flyktet fra en orgie med 24 andre menn.

József Szájer sitter i Det europeiske parlament for statsminister Viktor Orbáns parti Fidesz (Ungarns borgerforbund). Fredag fant politiet det narkotiske stoffet Ecstasy i sekken hans, i det han forsøkte å flykte fra hva belgiske medier omtaler som en sex-fest i etasjen over en klubb for homofile i Brussel.

– Vi fant mange lettkledde og nakne menn på adressen, opplyser politiet. De skal ha rykket til adressen etter meldinger om en privat fest som brøt med smittevernreglene.

Szájers parti er homofiendtlig, og har blant annet innført anti-LGBT-soner, i likhet med Polen. Som folkevalgt har den ungarske politikeren blant annet bidratt til en grunnlovsendring hvor ekteskap skal beskyttes som en «forening mellom en mann og en kvinne»

I 2011 skrøt han av at han personlig hadde skrevet grunnlovsendringen på sin egen iPad – og at det var verdens første grunnlovsendring gjennomført på nettbrett.

Partiet har nylig forsøkt å gjøre det ulovlig for homofile å adoptere, noe som er blitt betegnet av menneskerettighetsorganisasjoner som et angrep på LHBT-samfunnet. Statsminister Orbán har også foreslått en grunnlovsendring som krever at barn blir oppdratt med den kristne tolkningen av kjønnsroller.

– Angrer dypt

Szájer trakk seg som parlamentsmedlem søndag. Tirsdag innrømmet han ifølge Reuters å ha deltatt på en hjemmefest som var i strid med lokale coronarestriksjoner, men ba om at hendelsen ikke skulle brukes mot hjemlandet hans, eller hans politiske miljø.

Han hevder selv at han samarbeidet med politiet under hendelsen.

– Da politiet spurte om identiteten min, fortalte jeg at jeg var parlamentsmedlem. Jeg hadde ikke ID på meg, sa Szájer på tirsdag ifølge Business Insider. Han hevder at han ikke hadde tatt narkotika, selv om dette ble funnet i sekken hans.

GRUPPESEX-LOKALE: Det var i etasjen over denne klubben i Brussel politiet fant og pågrep de 25 nakne og lettkledde mennene – deriblant parlamentsrepresentant Szájer. Foto: LAURIE DIEFFEMBACQ / BELGA

– Jeg angrer dypt på at jeg brøt covid-restriksjonene. Det var uansvarlig av meg, beklager den avtroppende parlamentsrepresentanten.

Flyktet

Da politiet ankom festen, skal politikeren ha hoppet ut av vinduet i første etasje, og flyktet videre «langs rennesteinen», melder The Guardian.

– Hendene hans var blodige. Det er mulig han skadet hendene under flukten, sier talsperson Sarah Durant på vegne av påtalemyndigheten.

To diplomater var også til stede ved festen, og skal ha hevdet immunitet i lys av sin stilling. Det samme skal Szájer ha gjort. Deltagerne på festen kan få en bot på opptil 250 euro, men immuniteten må først oppheves av riktige myndigheter.

Publisert: 02.12.20 kl. 15:14