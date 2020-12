GODKJENT: Millioner av amerikanere kan få vaksinen allerede neste uke. Foto: Paul Sancya / AP

New York Times: FDA har godkjent Pfizer-vaksinen

Millioner av amerikanere kan få vaksinen i løpet av noen dager.

Det amerikanske mat og legemiddeltilsynet har nå offisielt autorisert bruken av Pfizer-vaksinen i USA, opplyser kilder til New York Times.

Godkjenningen innebærer at 2.9 millioner vaksinedoser allerede neste uke sendes ut i løpet av få dager.

Sent torsdag ble det kjent at FDA vil anbefale at Pfizer-vaksinen godkjennes i USA.

Storbritannia og Canada har allerede bestemt at vaksinen til BioNTech / Pfizer kan tas i bruk.

Legemiddelselskapet søkte om hastegodkjenning i USA 20. november.

Etter over åtte timer stemte den rådgivende komiteen til FDA (VRBPAC) torsdag over saken, og de kom frem til at de vil anbefale at vaksinen godkjennes i USA. Dette er nå altså formelt godkjent.

Helsearbeidere som jobber i førstelinjen, og langtidspasienter på sykehjem vil være de første som får vaksinen, skriver CBS.

Ifølge New York Times skal stabssjef Mark Meadows i Det hvite hus ha gitt FDA-sjef Stephen Hahn beskjed om at dersom godkjenningen ikke er klar innen fredag vil han bli sparket. Den informasjonen stammer fra en av avisens høystående kilder i Det hvite hus, men det er ikke bekreftet.

En enorm logistisk prosess settes nå i gang for å få vaksinedosene ut til folk fra Pfizer som har en avtale om å levere 100 millioner doser til amerikanerne innen mars neste år.

En rapport som ble lagt fram fra FDA tidligere i uken viste at vaksinen fungerer godt for alle grupper som har fått den. Den gir god beskyttelse mot Covid-19 innen ti dager etter første dose.

Tidligere har det vært usikkerhet rundt hvem vaksinen vil fungere best hos, rapporten viser at den har god effekt også hos eldre.

Publisert: 12.12.20 kl. 03:39 Oppdatert: 12.12.20 kl. 04:00

