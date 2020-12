GODKJENT: Millioner av amerikanere kan få vaksinen allerede neste uke. Foto: Paul Sancya / AP

FDA har godkjent Pfizer-vaksinen

Millioner av amerikanere kan få vaksinen i løpet av noen dager.

Oppdatert nå nettopp

Det amerikanske mat og legemiddeltilsynet har nå offisielt autorisert bruken av Pfizer-vaksinen i USA. Det skriver FDA på sine egne hjemmesider.

– FDAs godkjenning er en betydelig milepæl i kampen mot denne forferdelige pandemien som har påvirket så mange familier i USA og i verden, sier FDA-sjef Stephen Hahn ifølge ABC.

– Dagens beslutning er resultatet av en gjennomsiktig prosess som involverte innspill fra uavhengig vitenskapsfolk og folkehelseekspertise, og en grundig evaluering fra FDAs forskere som sikrer at vaksinen oppfyller tilsynets strenge standarder for sikkerhet, effektivitet og produksjonskvalitet.

Godkjenningen innebærer at 2.9 millioner vaksinedoser allerede neste uke sendes ut i løpet av få dager.

Sent torsdag ble det kjent at FDA vil anbefale at Pfizer-vaksinen godkjennes i USA.

Storbritannia og Canada har allerede bestemt at vaksinen til BioNTech / Pfizer kan tas i bruk.

Legemiddelselskapet søkte om hastegodkjenning i USA 20. november.

Etter over åtte timer stemte den rådgivende komiteen til FDA (VRBPAC) torsdag over saken, og de kom frem til at de vil anbefale at vaksinen godkjennes i USA. Dette er nå altså formelt godkjent.

Helsearbeidere som jobber i førstelinjen, og langtidspasienter på sykehjem vil være de første som får vaksinen, skriver CBS.

Ifølge New York Times skal stabssjef Mark Meadows i Det hvite hus ha gitt FDA-sjef Stephen Hahn beskjed om at dersom godkjenningen ikke er klar innen fredag vil han bli sparket. Den informasjonen stammer fra en av avisens høystående kilder i Det hvite hus, men det er ikke bekreftet.

En enorm logistisk prosess settes nå i gang for å få vaksinedosene ut til folk fra Pfizer som har en avtale om å levere 100 millioner doser til amerikanerne innen mars neste år.

En rapport som ble lagt fram fra FDA tidligere i uken viste at vaksinen fungerer godt for alle grupper som har fått den. Den gir god beskyttelse mot Covid-19 innen ti dager etter første dose.

Tidligere har det vært usikkerhet rundt hvem vaksinen vil fungere best hos, rapporten viser at den har god effekt også hos eldre.

Publisert: 12.12.20 kl. 03:39 Oppdatert: 12.12.20 kl. 04:20

Mer om Coronaviruset Vaksine