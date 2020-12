VAKSINE: Sent torsdag kveld godkjenner USA Food And Drug Administration (FDA) vaksinen til BioNTech / Pfizer. – Det styrker selvfølgelig stillingen til denne vaksinen rundt omkring i verden, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket. Foto: DADO RUVIC / REUTERS

Anbefaler godkjenning av Pfizer-vaksinen i USA

Sent torsdag kveld har den rådgivende komiteen til FDA besluttet at de vil anbefale at Pfizer-vaksinen godkjennes i USA.

Oppdatert nå nettopp

Storbritannia og Canada har allerede bestemt at vaksinen til BioNTech / Pfizer kan tas i bruk. Nå kan USA bli det tredje landet til å formelt godkjenne vaksinen.

Legemiddelselskapet søkte den 20. november om en hastegodkjenning i USA. Frem til nå har eksperter i Food and Drug Administration (FDA) i USA, som kan sammenlignes med Legemiddelverket i Norge, jobbet med å gå igjennom data fra vaksinestudiene.

Torsdag har FDA-ekspertene, og representanter fra Pfizer selv, lagt frem og diskutert resultatene på et møte som startet klokken 15.00 norsk tid.

Etter over åtte timer stemte den rådgivende komiteen til FDA (VRBPAC) over saken, og de kom frem til at de vil anbefale at vaksinen godkjennes i USA.

Komiteen består av eksperter på forskjellige områder som vaksiner, smittsomme sykdommer, legemidler, representanter fra industrien og en forbrukerrepresentant som også er juridisk ekspert.

les også FDA-rapport om Pfizer-vaksine: God beskyttelse allerede etter dose én

Hvis man sammenligner prosessen i USA med prosessen i EU og Norge, tilsvarer dette det ekstraordinære møtet Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) etter planen skal holde om Pfizer-vaksinen 29. desember. Da kan vi få svar på om de anbefaler at vaksinene skal godkjennes. Hvis de mener den bør det, vil EU-kommisjonen kunne følge opp med et formelt vedtak innen få dager.

Også i USA vil det endelige formelle vedtaket i FDA gjøres raskt etter at den rådgivende komiteen har bestemt seg. De må ikke gjøre samme vedtak, men det er sannsynlig at de gjør det.

– Gjennom hele denne pandemien, og i hele min periode som kommissær, har jeg ikke omgjort en eneste beslutning fra karriereforskere om medisinske produkter. Og det har jeg heller ikke tenkt å gjøre nå, sa FDA-sjef Peter Hahn om prosessen i september, ifølge CNBC.

POSITIV: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, mener detaljene som kom frem under dagens FDA-møte lover godt. Foto: Kyrre Lien

Lovende data

Steinar Madsen i Legemiddelverket har fulgt spent med på torsdagens møte i USA. Han sier at det som har kommet frem virker lovende.

– Her blir det lagt frem store mengder data, men konklusjonen synes å være at det er 95 prosent beskyttelsesgrad. Det ble bekreftet i dag. Det ble også bekreftet at virkningen synes å være god i forskjellige aldersgrupper, fra 18 år opp til de eldste deltagerne i studien.

Ifølge Madsen tyder også mye på at det er liten forskjell på bivirkningene vaksinegruppen og ikke-vaksinegruppen har fått. Men langsiktige bivirkninger er det fortsatt umulig å si noe om.

– Representantene som la frem for FDA trakk frem en del punkter hvor man ikke har gode data. Det gjelder barn der det ikke finnes noe erfaring, det er ingen erfaring med gravide, sier Madsen.

– Og de som fikk vaksinen fikk den jo for rundt 2 måneder siden, og det kan bety at det kan dukke opp bivirkninger på et senere tidspunkt. Men de som har vært med i dette forsøket vil bli fulgt opp videre helt til det har gått to år, slik at man vil få solide data på langtidsoppfølging.

– En triumf

Nå er også vaksineresultatene publisert i New England Journal of Medicine, skriver NTB. Her bekreftes det etter fagfellevurdering at vaksinen har 95 prosent effektivitet i å forhindre coronasykdom.

– Testresultatene er gode nok til å stå seg alle tenkelige analyser. Dette er en triumf, heter det i den redaksjonelle omtalen av resultatene.

Også panelmedlem og Harvard-immunolog Eric Rubin beskrev vaksinen som «en triumf» under dagens møte.

– Det har tatt tiår å utvikle de fleste vaksiner, mens denne sannsynligvis vil gå fra utvikling til storskala implementasjon på et år, sier Rubin.

Andre panelmedlemmer ytret bekymring for nettopp dette – at det raske tempoet vaksinen har blitt utviklet og godkjent i innebærer risiko.

I EU – og Norge – er det vaksinekandidatene til Pfizer og Moderna som er nærmest godkjenning. Les mer om dem ved å klikke på dem her:

– Hvor viktig er FDAs avgjørelse på dette for oss i Norge?

– Den europeiske godkjenningen er helt uavhengig av den amerikanske, men det er jo klart at USA er et stort land. Det som skjer i USA blir lagt merke til i hele verden. Men noen direkte følger for Europa får det ikke, for vi følger vårt eget utredningsløp og gjør våre egne vurderinger.

Madsen legger til at avgjørelsen som tas i USA er spennende siden amerikanerne har stor innflytelse i verden.

– Det styrker selvfølgelig stillingen til denne vaksinen rundt omkring i verden, og det ville kanskje være flere land som ønsker å kjøpe denne vaksinen. For mange land har ikke samme kapasitet til å gjøre sånne utredninger som Europa, USA, Canada og Storbritannia og så videre.

les også Advarer om allergiske reaksjoner fra Pfizer-vaksinen

Ifølge Madsen legger FDA nå til grunn data fra senest 14. november, mens Europa har bedt om å få mer og nyere detaljer.

– Hva vil du si til de som er bekymret for at dette kan være forhastet?

– Til dem vil jeg si at nå venter vi til Europa har gjort sin vurdering. Og når det kommer, så kan folk stole på den beslutningen som er tatt – at den bygger på god vitenskap og god forskning.

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) vil komme med en konklusjon under et ekstraordinært møte 29. desember dersom dataene fra Pfizer og BioNTech er tilfredsstillende.

«På grunn av pandemien er prosedyrer forkortet og effektivisert for å for å legge til rette for rask utvikling og godkjenning. For at vaksinene skal bli godkjent må det likevel være tilstrekkelig dokumentasjon på effekt, sikkerhet og kvalitet, slik at nytten ansees som større enn risikoen,» skriver Legemiddelverket i en oppdatering torsdag.

Les alt om vaksiner og godkjenning i VGs egen vaksinespesial.

Publisert: 10.12.20 kl. 23:40 Oppdatert: 11.12.20 kl. 00:00

Les også

Mer om Coronaviruset Pfizer Vaksine USA Legemiddelverket EU