DET OVALE KONTOR: Mitch McConnell (t.v.) på besøk hos Donald Trump i Det hvite hus i sommer. Foto: JIM WATSON / AFP

Sier nei til Biden-protester

Mens Donald Trump fortsetter sine ubegrunnede påstander om valgjuks oppfordrer Republikanernes leder i Senatet sine kolleger til ikke å protestere på valgresultatet.

Det skulle gå mer enn fem uker fra Joe Biden ble utropt til valgets vinner til flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, gjorde det mange har ment var uunngåelig, og burde vært gjort for lengst;

Han omtalte Biden som USAs påtroppende president.

– Mange millioner av oss hadde håpet presidentvalget ville gi et annet resultat. Men valgsystemet har prosesser for å bestemme hvem som blir innsatt den 20. januar. Valgmennene har talt. I dag vil jeg gratulere påtroppende president Joe Biden, sa McConnell fra Senatets talerstol tirsdag.

Kort tid etter snakket de to på telefonen.

– Jeg ringte for å takke ham for gratulasjonene, og fortalte ham at selv om vi er uenige om mange ting, så er det ting vi kan jobbe sammen om. Det var en god samtale, sier Joe Biden, ifølge New York Times.

Ber senatorer la være å protestere

Samtidig har McConnell i en telefonsamtale med sine republikanske kolleger i Senatet ifølge flere amerikanske medier oppfordret dem til ikke å protestere når stemmene fra de 538 såkalte valgmennene formelt skal telles av Kongressen 6. januar.

Lurer du på hva valgmenn er? Få forklaringen i denne artikkelen.

Det gjør han fordi flere republikanere i Representantenes hus, det andre av Kongressens to kamre, har antydet at de kan komme til å protestere. For at en slik protest skal føre frem må minst en representant fra hvert kammer fremsette den, og deretter må den få flertall i begge kamrene.

Et alminnelig flertall er nok, men ettersom Demokratene har flertall i Representantenes hus, har det aldri vært noe reell sjanse for at en slik plan skal fungere. Og sjansene fremstår enda mindre nå som McConnell fraråder noen i Senatet til å være med å fremsette en protest i utgangspunktet.

Ville ikke svare

At stadig flere sentrale republikanere det siste døgnet har uttalt at man nå, etter at valgmennene i går med solid flertall ga sine stemmer til Biden, har sagt at man nå må anerkjenne Bidens valgseier ser ikke ut til å påvirke den avtroppende presidenten.

Donald Trump har tvert imot brukt tirsdagen på å tvitre og retvitre de samme udokumenterte påstandene om valgjuks som har blitt slått ned av den ene domstolen etter den andre de siste ukene, inkludert to ganger i Høyesterett i forrige uke.

Hans pressesekretær Kayleigh McEnany ville i dag ikke svare direkte på om Trump nå anerkjenner Biden som landets neste president, eller om han planlegger å invitere Biden til Det hvite hus, slik tradisjonen er.

– Presidenten er fremdeles involvert i pågående rettsprosesser relatert til valget, svarte hun på CBS’ spørsmål, og henviste til valgkampstaben for videre kommentarer rundt disse.

MØTTE PRESSEN: Kayleigh McEnany er Donald Trumps pressesekretær. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Hun sa også at hun ikke hadde snakket med presidenten om at McConnell har gratulert Biden.

Retvitret at republikanere vil bli fengslet

Blant annet retvitret Trump tirsdag en melding fra advokaten Lin Wood, som har jobbet for ham, der Wood skriver at guvernøren og justisministeren, begge republikanere, i delstaten Georgia snart vil havne i fengsel.

Georgia var en av vippestatene Biden vant, og hvor republikanerne som styrer staten gjentatte ganger har avvist Trumps påstander om juks og at han var den egentlige vinneren.

Og den påtroppende presidenten befinner seg tirsdag kveld nettopp i Georgia, der det 5. januar blir holdt to omvalg til Senatet.

De to valgene kan være helt avgjørende for hvor mye Joe Biden vil kunne klare å utrette i sine første par år som president. Vinner Demokratene begge valgene vil de nemlig kontrollere begge kamrene i Kongressen. Vinner Republikanerne minst ett av dem vil de beholde flertallet i Senatet.

I GEORGIA: Joe Biden besøkte tirsdag Atlanta, den største byen i delstaten Georgia. Foto: MIKE SEGAR /REUTERS

– Føler jeg har vunnet tre ganger

I en tale i Atlanta kom Biden inn på viktigheten av å vinne de to omvalgene.

– Dere må gi rekordmange stemmer igjen. Ja, du må fremdeles stemme som om livet ditt var avhengig av det, fordi det er det, sa han.

Biden kom også med et tydelig stikk til Trumps mislykkede forsøk på å snu resultatet i delstaten.

– Jeg begynner å føle at jeg har vunnet Georgia tre ganger, gliste han.