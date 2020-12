RUSSLAND FØRST: Kampen for å være først ute med vaksiner er stor. Da Storbritannia tidligere denne uken godkjente Pfizers corona-vaksine, beordret Putin massevaksinering i Moskva. Her får en person første dose av Sputnik V. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Ruller ut vaksine i Moskva: − Det er for tidlig, men Russland er i en veldig presset situasjon

Russiske myndigheter har begynt massevaksineringen av utvalgte grupper i Moskva, med sin egen vaksine Sputnik V. – For tidlig, mener norsk virolog.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Det er en politisk beslutning at de begynner vaksinering nå. Det er for tidlig, men Russland er i en veldig presset situasjon. Spesielt i Moskva sprer coronaen seg som ild i tørt gress.

Det sier virolog Svein Arne Nordbø til nyheten om at myndighetene i Moskva har begynt vaksinering av store folkegrupper, med sin egenutviklede Sputnik V.

Russiske myndigheter opprettet i helgen 70 stasjoner rundt omkring i storbyen hvor personer i visse yrker kan møte opp og bli vaksinert. Det gjelder lærere og andre skoleansatte, sosialarbeidere og helsearbeidere, skriver BBC.

Vaksinen skal ifølge forskerne være 95 prosent effektiv. Så langt har de ikke meldt om alvorlige bivirkninger, men vaksinen er ennå i testfasen.

TVILENDE: Virolog Svein Arne Nordbø ved NTNU har ennå ikke funnet forskningspublikasjoner som støtter påstandene om at Sputnik V er 95 prosent effektiv. Foto: Thor Nielsen

Ikke publisert effektivitet

– Det kan godt være at Sputnik V er en effektiv vaksine, men det vet vi ennå ikke så mye om. De hevder selv at den er mellom 92-95 prosent effektiv, og jeg antar at de har data på dette. Men jeg har ikke funnet noen publikasjon på det, sier virolog Nordbø til VG.

Dét er en av grunnene at den russiske vaksinen ikke er godkjent i Europa eller USA, sier han.

– For å bli godkjent her, må man fremlegge skikkelig dokumentasjon, både på effekt og bivirkningsfrekvens. Selv om russiske myndigheter har godkjent vaksinen, så har de ikke sendt inn god nok dokumentasjon til Europa eller USA.

MILLIONER SKAL VAKSINERES: Nok en person får vaksinen i Moskva lørdag. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

les også Pfizer-vaksine godkjent i Storbritannia – starter vaksinering neste uke

Begynte før Storbritannia

Massevaksineringen begynner bare få dager etter at Storbritannia, som første land, godkjente Pfizers vaksine, onsdag denne uken. Vaksineringen der skal begynne neste uke.

Samme dag som Storbritannia godkjente Pfizers vaksine, beordret Russlands president Putin at de skulle begynne med massevaksinering så fort som mulig.

Så langt har Russland produsert to millioner doser av Sputnik V-vaksinen. Vaksinen er i fase 3 av testingen, og testes på 40.000 frivillige - i tillegg til de som nå får vaksinen i Moskva.

Hver person skal få to injeksjoner, den andre tre uker etter at den første er gitt.

Så langt er det ikke meldt om andre bivirkninger enn en mild økning i kroppstemperatur, sløvhet og svakhet. Disse bivirkningene skal være forbipasserende og normale mens kroppen opparbeider seg immunitet, sier lederen for en av vaksineklinikkene til RuNews24.

BEORDRET MASSEVAKSINERING: Russlands president Vladimir Putin under et videomøte med forsvarsdepartementet tidligere denne uken. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK

Vil la seg vaksinere

Dette er vanlige bivirkninger enhver vaksine, forteller Nordbø. Men man vet ennå ikke om det er de eneste bivirkningene, sier han.

– Man har ennå ikke sett på langtidseffekten av Sputnik V – i hvertfall foreligger det ikke rapporter på det. Det kan ta måneder før man vet hvilke bivirkninger man kan få. De fleste kommer umiddelbart, men nevrologiske symptomer kan komme betydelig senere.

– Burde vi være like bekymret overfor vestlige vaksiner som Pfizers eller Modernas, som det du er overfor Sputnik V?

– Med min kjennskap til vaksinene som er forrest i løypa ville ikke jeg betenke meg med å la meg vaksinere. Jeg tror man skal være avventende med å bedømme potensialet for bivirkninger. Men dette er selskaper som har testet i stor skala i noen måneder, så jeg regner med at de fleste bivirkningene er avslørt, sier Nordbø.

Ifølge VGs coronastatistikk har Russland per nå over 2,4 millioner smittede, med 42.684 døde. Moskva er kjempelandets episenter for pandemien, og fikk ifølge BBC nesten 29.000 nye smittetilfeller lørdag.

Publisert: 05.12.20 kl. 20:35 Oppdatert: 05.12.20 kl. 20:51

Les også

Mer om Coronaviruset Russland Moskva