Første amerikaner vaksinert

Intensivsykepleier Sandra Lindsay ble historisk mandag ettermiddag.

New York begynte vaksineringen av helsearbeidere mandag.

Intensivsykepleier Sandra Lindsay ved Long Island Jewish Medical Center ble den første til å motta Pfizer-vaksinen, skriver New York Times.

– Jeg føler meg bra. Jeg vil takke alle helsearbeiderne i frontlinjen og alle kollegaene mine, som gjør jobben sin under denne pandemien verden over, sa Lindsey, ifølge CNN.

Ordfører Bill de Blasio sa i forkant av vaksineringen til CNN at vaksinen skaper håp for byen, og at innbyggerne nå kan se lyset i enden av tunnelen.

– Det kommer til å bli en bra dag.

Coronavaksinen er utviklet av tyske BioNTech, med finansiering fra den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer.

Legemiddelselskapet søkte den 20. november om en hastegodkjenning i USA. Frem til nå nylig har eksperter i Food and Drug Administration (FDA) i USA, som kan sammenlignes med Legemiddelverket i Norge, jobbet med å gå igjennom data fra vaksinestudiene.

Torsdag hadde FDA-ekspertene, og representanter fra Pfizer selv, lagt frem og diskutert resultatene på et møte som startet klokken 15.00 norsk tid.

Etter over åtte timer stemte den rådgivende komiteen til FDA (VRBPAC) over saken, og kom frem til at de ville anbefale at vaksinen godkjennes i USA.

Det amerikanske mat og legemiddeltilsynet autoriserte offisielt bruken av Pfizer-vaksinen i USA lørdag, skrev FDA på sine egne hjemmesider.

FØRSTEMANN: Her mottar helsearbeideren Sandra Lindsay den første vaksinen i USA mandag.

– FDAs godkjenning er en betydelig milepæl i kampen mot denne forferdelige pandemien som har påvirket så mange familier i USA og i verden, sa FDA-sjef Stephen Hahn ifølge ABC.

I EU – og Norge – er det vaksinekandidatene til Pfizer og Moderna som er nærmest godkjenning. Les mer om dem ved å klikke på dem her:

Pfizer og BioNTechs vaksine er en såkalt mRNA-vaksine, som bruker en liten del av virusets genetikk for å lære kroppen hvordan den skal slåss mot viruset.

Foreløpige resultater fra testingen viser ifølge Pfizer at vaksinen er 95 prosent effektiv og ikke har noen alvorlige bivirkninger.

Regjeringen sier at de håper på å kunne tilby de første vaksinedosene på nyåret i Norge.

