I BAKKEN: T-banevognen henger fra overgangen og ned mot bakken. Foto: LUIS CORTES / Reuters

Flere døde etter at T-banebro kollapset i Mexico

En T-banebro i Mexico City kollapset delvis mandag kveld - mens T-banen kjørte over den. Bilder i sosiale medier viser en T-banevogn som styrter ned mot bakken, der den treffer flere biler.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge lokale myndigheter skal minst 13 være døde og 70 skadet.

Ulykken skjedde nær Olivos-stasjonen i Las Arboledas i den meksikanske hovedstaden.

Nødetatene har rykket ut med store styrker, og TV-bilder viser ambulansearbeidere redde skadde passasjerer.

Artikkelen oppdateres.

Denne videoen fra en lokal journalists twitterkonto skal vise øyeblikket da broen kollapser og t-banevognen styrter ned mot gaten og treffer biler:

Samme journalist har også lagt ut to andre videoer som er tatt etter ulykken inntraff. Her ser man to vogner henge ned fra broen med en ende hver i bakken, nærmest som i en V-form:

Mexico Citys ordfører Claudia Sheinbaum skriver på Twitter at hun har dratt til åstedet og at nødetatene jobber på stedet. Hun skriver videre at flere sykehus er involvert.

– Vi vil komme tilbake med mer informasjon snart, skriver hun.