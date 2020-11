REDD: Marta Carrasco Pablo var redd for å miste sønnen da hun gikk gravid og plutselig ble veldig syk. Foto: Nacho Hernandez

Marta (31) fryktet hun ikke skulle våkne igjen: − Jeg har vært smittet med corona to ganger

SALAMANCA (VG) Spanske Marta Carrasco Pablo (31) testet først positivt for antistoffer mot coronaviruset i juni, så fikk hun påvist smitte tre måneder senere.

Thea Rosef

Nacho Hernandez (foto)

Nå nettopp

Tre måneder gamle Evan titter opp med store øyne fra morens armkrok. De sitter ute på terrassen i leiligheten i Salamanca i Spania. For et halvt år siden var Marta Carrasco Pablo redd hun skulle miste sønnen.

Det var den spanske avisen La Crónica de Salamanca som omtalte saken først.

– I slutten av mars følte jeg meg veldig sliten og hadde feber. Så en natt følte jeg at jeg ikke fikk puste, og måtte sette meg opp i sengen, sier Pablo, som den gang gikk gravid.

– Jeg ble redd for henne, og tenkte med en gang at dette måtte være corona, sier samboeren David Hernández Borrego (39), sittende ved siden av.

De siste 14 dagene er det blitt registrert 282.700 smittetilfeller og 4081 dødsfall i Spania, viser VGs oversikt.

Noen dager senere hoppet storesøster Vera (3) rundt i stuen. Hun hadde gjort fra seg kraftig i bleien, men til foreldrenes store overraskelse hadde de ikke luktet noen ting, og oppdaget det ikke før de åpnet bleien lenge etterpå.

– Vi syntes dette var veldig rart, og gikk inn på kjøkkenet for å teste, og smakte på ulike kryddere. Det smakte ingenting, sier Borrego.

Testet positivt

Paret forteller at de begge mistet smak- og luktesans, og slet med hodepine. I tillegg fikk også datteren Vera feber, som etter litt avtok, men moren ble bare dårligere.

– Det var en periode 3-åringen min måtte ta seg av meg da David var på jobb, sier Pablo.

I mars og april var det vanskelig å få testet seg i Spania, hvor det stort sett var eldre og helsepersonell som ble testet. Paret mistenkte sterkt at familien hadde blitt smittet, men fikk likevel ikke testet seg, og Borrego måtte fortsette i jobb.

DOBBEL SMITTE: Marta Carrasco Pablo og David Hernández Borrego tror de er blitt smittet to ganger med viruset. Foto: Nacho Hernandez

– Jeg klarte ikke engang å stå opp av sengen, og var redd for å ikke våkne opp. Jeg ble behandlet som en gravid og ikke som smittet på den tiden, og var redd det skulle skje noe med babyen. Det var noen dager jeg ikke kunne kjenne han, sier Pablo.

I juni fikk hun tatt en ELISA-test, som sjekker antistoffer i blodet mot covid-19-infeksjon. Denne var positiv, noe som indikerer at Pablo høyst sannsynlig var smittet med corona noen måneder tidligere.

Prøveresultat med påviste antistoffer kan for øvrig skyldes andre luftveisinfeksjoner, selv om sannsynligheten for dette er liten. Testen viste også at Pablo ikke hadde viruset i kroppen på dette tidspunktet.

Tre måneder senere testet hun positivt for covid-19, sammen med resten av familien. VG har fått se alle testresultatene.

– Blanding av sinne og redsel

Antall personer som er bekreftet smittet to ganger øker. Minst 20 personer på verdensbasis har bekreftede reinfeksjoner.

Nyhetsnettsiden BNO News og den belgiske avisen De Standaard følger bekreftede reinfeksjoner, og har laget en oversikt over bekreftede tilfeller på verdensbasis.

Leger og forskere har klart å påvise reinfeksjon gjennom genmaterialet til viruset, og i flere tilfeller dreier det seg om to ulike mutasjoner av viruset.

Hjemme i leiligheten i Salamanca oser det sterkt av klor. Alt her vaskes nøye.

Da familien opplevde sin andre runde med sykdom, startet det denne gangen med barna. Evan ble født i juli, og fikk en tøff start på livet.

SINT: Marta Carraseo Dablo ble sint og redd da hun fikk påvist coronaviruset, for det som mest sannsynlig er den andre gangen. Foto: Nacho Hernandez

– Vera hadde forkjølelsessymptomer i starten av september, og smittet broren. Hun ble raskt frisk igjen, men Evan hostet mye, fikk feber og sov ikke like godt lenger, så vi tok han med til klinikken, forteller moren.

Der ble både han og søsteren testet for corona, hvor Vera testet positivt, og Evan negativt. Den negative testen til gutten mente legen kom av at de ikke fikk utført den grundig nok hos spedbarn, sier faren.

Foreldrene ble testet dagen etter, og fikk begge påvist coronaviruset. Paret tror de begge er blitt smittet to ganger med viruset.

– Da var «vennen» vår på besøk igjen. Jeg følte på en blanding av sinne og redsel, og følte vi gikk baklengs. Jeg hadde møtt moren min i forkant, og var redd for å ha smittet henne også, sier Pablo.

– Ingen er trygge

Også i september mistet Pablo smak- og luktesansen, hadde hodepine og følte seg sliten, men det var ingenting sammenlignet med det første sykdomsforløpet, sier hun.

Samboeren mistet ikke smak- og luktesans denne gangen, og forteller at han hadde mye sterkere hodepine og følte seg mer sliten i mars.

– Det kan godt tenkes at vi fremover vil smittes av coronaviruset gjentatte ganger, men det er nokså sikkert, nesten bombesikkert, at det trinnvis vil bli mildere og mildere symptomer ved hver eksponering, sa professor og immunitetsforsker Ludvig A. Munthe ved Oslo universitetssykehus til VG for to uker siden.

Både Pablo og Borrego jobber til vanlig i matbutikker, og har en mistanke om at de kan ha blitt smittet på jobb i mars.

– Mange var ute i butikkene for å kjøpe inn ting da unntakstilstanden kom, så vi har tenkt at det kanskje kom derfra, sier Borrego.

Paret sier de har fulgt smittevernreglene og vært forsiktige.

– Sist gang nå aner vi ikke hvor det kom fra, og vi har hele tiden tatt forbehold. Det viser jo bare at ingen er trygge fra å bli smittet, sier Pablo.

Publisert: 09.11.20 kl. 22:29

