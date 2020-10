SORG: Flere kvinner samlet seg i byen Gandsja i Aserbajdsjan etter et rakettangrep natt til lørdag. Foto: BULENT KILIC / AFP

Nagorno-Karabakh: Armenia anklager Aserbajdsjan for å bryte våpenhvile

Armenia og Aserbajdsjan ble lørdag enige om å gjøre et nytt forsøk på våpenhvile i omstridte Nagorno-Karabakh. Kort tid etter at den trådte i kraft anklaget Armenia motparten for å bryte den.

– Armenia og Aserbajdsjan er enige om en humanitær våpenhvile fra og med midnatt den 18. oktober, skrev talsperson Anna A. Naghdalyan for det armenske utenriksdepartementet på Twitter lørdag kveld.

Det samme sto det i en melding fra aserbajdsjansk UD kort tid senere.

Men bare timer etter at den humanitære våpenhvilen trådte i kraft, hevder Armenia at Aserbajdsjan har brutt den.

Pressetalskvinnen til den armenske forsvarsministeren skriver på Twitter at aserbajdsjanerne begynte å kaste artillerigranater allerede fire minutter etter midnatt, da våpenhvilen trådte i kraft.

Aserbajdsjan har foreløpig ikke svart på anklagene.

Konflikten mellom Nagorno-Karabakh og Armenia på den ene siden og Aserbajdsjan på den andre, har eskalert siden den forrige våpenhvilen trådte i kraft forrige lørdag.

Nå rapporterer begge sider om flere sivile tap, og det har kommet meldinger om at både barneskoler og sykehus er blant bygningene som har blitt lagt i grus som følge av rakettangrep. Natt til lørdag ble også byen Gandsja, utenfor regionen, truffet av et rakettangrep.

– Forferdelig og uakseptabelt

– Den pågående konflikten i og utenfor Nagorno-Karabakh utsetter barn for en forferdelig og uakseptabel påkjenning. Utallige barn og familier har opplevd ekstreme psykologiske traumer og nød i flere uker, skriver FNs barnefond, Unicef, i en uttalelse lørdag.

– Unicef oppfordrer på det sterkeste til en umiddelbar gjennomføring av våpenhvilen som ble inngått som begge parter ble enige om.

Organisasjonen skriver videre at «barn, familier og sivile og de sivile fasilitetene de er avhengige av, må bli beskyttet i tråd med internasjonale menneskeretter og humanitær rett».

Den forrige våpenhvilen, som ble fremforhandlet av Russland, skulle blant annet gi de to partene mulighet til å utveksle fanger og drepte i konflikten. Den har imidlertid hatt liten effekt siden den trådte i kraft. Innen et døgn hadde gått, beskyldte begge parter hverandre for å bryte den.

TRØST: En nabo trøster Lida Sarksyan (t.v.) i nærheten av huset hennes i Stepanakert i Nagorno-Karabakh, som ble ødelagt under aserbajdsjanske artilleriangrep. Foto: AP

– Titusener vil trenge hjelp

VG har lørdag snakket med Zara Amatuni, talsperson for den armenske delegasjonen i Den internasjonale Røde-Kors-komiteen (ICRC) i Jerevan i Armenia.

Hun sier at situasjonen er uoversiktlig, og at de ikke får gitt tilstrekkelig nødhjelp mens krigshandlingene fortsetter.

– Det er fremdeles vanskelig for ICRC å gi all den nødvendige hjelpen på grunn av de pågående krigshandlingene.

Hun anslår at veldig mange sivile vil ha behov for nødhjelp i tiden som kommer.

– Minst titusener av personer på begge sider vil trenge nødhjelp den neste måneden. De vil blant annet ha behov for mat, medisiner og medisinsk utstyr, kontanter og hjelp til å bygge opp igjen infrastruktur.

I tillegg påpeker Amatuni at ICRC vil fokusere på informasjonsarbeid rettet mot de sivile for å unngå skader og dødsfall som følge av udetonerte objekter fra artilleriangrep.

Selv om hun allerede nå anslår at mange vil trenge hjelp, sier hun også at ICRC for øyeblikket ikke har full oversikt over konsekvensene av krigshandlingene.

– Vi kan foreløpig ikke si noe om hvor alvorlig situasjonen er for sivilbefolkningen, slik vi kan når vi har muligheten til å dra inn i områdene selv. De pågående kamphandlingene gjør det vanskelig å vurdere omfanget av de humanitære behovene og konsekvensene.

GRAVFERD: En sørger under gravferden for datteren hennes etter rakettangrepet som traff hjemmet deres i Gandsja. Foto: UMIT BEKTAS / X90076

Fordømmer angrep

Den internasjonal Røde-Kors-komiteen (ICRC) skrev i en pressemelding lørdag morgen at de fordømmer angrep som er i strid med folkeretten.

Organisasjonen skriver i en pressemelding at de reagerer på de store sivile ødeleggelsene som følge av bruk av eksplosive våpen i tettbygde strøk i Nagorno-Karabakh.

– Vi har sett tunge artilleriangrep mot store områder som har rammet sivilbefolkningen hardt. Denne typen våpen er ikke laget for bruk i tett befolkede områder, sier regionrådsgiver Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver i Røde Kors i Norge.

Både Armensk Røde Kors og Aserbajdsjansk Røde Halvmåne gir førstehjelp, psykososial støtte, og distribuerer mat, hygieneartikler og annen førstehjelp til mennesker på flukt.

Fakta om konflikten rundt Nagorno-Karabakh * En region i Aserbajdsjan nær grensen til Armenia, der det bor om lag 145.000 mennesker. Nesten alle er etniske armenere. * Internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men siden 1994 har armenske separatister hatt kontrollen over området. * Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden. * I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991 da Sovjetunionen falt fra hverandre. * Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt under krigen. Tre av fire flyktninger er aserbajdsjanere. * Armenskstøttede separatister sikret seg kontroll over Nagorno-Karabakh og flere omkringliggende regioner. * Våpenhvile ble inngått i 1994, men ingen fredsavtale. Områdets status er fortsatt uavklart. * Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer. Kilde: NTB Vis mer

ICRC forbereder seg på å bistå i utveksling av krigsfanger og drepte soldater på begge sider, slik at de kan gjenforenes med sine familier. ICRC har også levert medisinsk utstyr til sykehus og likposer til rettsmedisinske institutter, heter det videre i pressemeldingen.

Ifølge Røde Kors er flere enn 4500 personer savnet etter kamphandlinger i Nagorno-Karabakh siden 1992. I snart 30 år har ICRC gjentatte ganger bistått partene i slike utvekslinger, som da konflikten eskalerte i april 2016, skriver de i pressemeldingen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tar også kraftig avstand fra angrepet natt til lørdag.

– Norge er dypt bekymret over rapportene om sivile tap i og rundt konfliktsonen Nagorno-Karabakh. Vilkårlig beskytning av befolkede områder er uakseptabelt. Vi ber alle parter om å legge ned våpnene og øyeblikkelig gjenoppta forhandlingene, skrev hun på Twitter lørdag.

