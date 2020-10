GUVERNØR: Steve Sisolak er guvernør i Nevada. Foto: Steve Marcus / Pool Las Vegas Sun / NTB

Guvernør freser mot Trump-arrangement: − Uforsvarlig og farlig

Samtidig som Donald Trump talte til sine supportere i Nevada-byen Carson City, raser delstatens guvernør mot presidenten.

– Covid-19 er ikke politisk. Viruset vet ikke at det snart er valg, men det er veldig smittsomt. Ifølge CDC (USAs svar på Folkehelseinstituttet) smittes 2/3 av personer som ikke har noen symptomer. Det er derfor helsemyndighetene anbefaler å unngå store samlinger, skriver Nevada-guvernør Steve Sisolak på Twitter.

Videre påpeker han at smittetrenden er stigende i delstaten, til tross for at smitten totalt sett i USA er synkende.

– Hvordan skal vi få smitten til å minske? Vi følger helsemyndighetenes råd: Vi bruker munnbind. Vi opprettholder sosial distanse. Vi arrangerer ikke store samlinger, hvor disse tiltakene ikke opprettholdes, skriver han videre.

Det siste kan tolkes som et klart stikk mot president Donald Trump, som søndag kveld talte til store folkemengder under et valgkampmøte i Carson City.

– Det er vårt ansvar som amerikanere å følge de offentlige tiltakene føderale, statlige og lokale helsemyndigheter er enige om. Det er en forpliktelse at amerikanske ledere følger de samme rådene.

Sisolak, som er demokrat, understreker at han mener dette uavhengig av sitt politiske standpunkt, fordi han tar sin jobb med å beskytte innbyggerne i Nevada på alvor. I Nevada har de nå lov til å ha arrangementer med opptil 250 deltagere.

– Akkurat nå betyr det å fortelle USAs president at å holde en stor samling, som ikke følger rådene fra hans egen regjering og kravene fra de statelige helsemyndighetene, er uforsvarlig og farlig fordi ikke alle som bor i Nevada og i USA, som blir smittet med covid-19, har tilgang til Walter Reed medical center, utallige leger og behandlinger, som presidenten har.

Trump bekreftet selv 2. oktober at han hadde testet positivt for coronaviruset. Dagen etter ble han innlagt på Walter Reed medical center, før han 6. oktober returnerte til Det hvite hus. 13. oktober var han igjen i gang med valgkampen, og har siden holdt daglige velgermøter.

FULLT: Det var trangt om plassen under Donald Trumps valgkampmøte i Carson City. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS / NTB

I et intenst forsøk på å ta igjen Biden på meningsmålingene dro Trump fra Nevada til California og tilbake igjen søndag for en dag pakket med valgarrangementer og pengeinnsamlinger, skriver NTB.

En av grunnene til at Trump har satt inn en offensiv i Nevada er at delstaten ikke har stemt på en republikansk presidentkandidat siden 2004.

Lørdag talte Trump blant annet i Michigan, hvor guvernør Gretchen Whitmer kritiserte presidentens retorikk, etter at flere av de fremmøtte ropte «bur henne inne».

Med drøyt to uker igjen til valget har både Trump og demokratenes presidentkandidat Joe Biden fullt fokus på vippestatene som avgjør valget.

Natt til fredag norsk tid møtes Trump og Biden til den andre og siste presidentdebatten før valget. Kristen Welker skal lede debatten som arrangeres i Nashville.

