Stenger ned hele Wales

Myndighetene i Wales trykker på den store knappen og stenger ned hele samfunnet i to uker.

Fra fredag må alle Walisere som ikke har samfunnskritiske jobber holde seg hjemme. Puber, restauranter, kafeer og hoteller stenges.

Frisører, skjønnhetssalonger og alle butikker som ikke selger mat, stenges.

Munnbind må brukes til enhver tid på offentlige steder som ikke er stengt, inkludert offentlig transport og taxier.

Samlinger både utendørs og innendørs med personer man ikke bor med blir forbudt. Halloween og populære Bonfire Night vil ikke være tillatt.

Samfunnshus, bibliotek og avfallsplasser stenges. Alle religiøse samlingssteder stenger dørene, med unntak av bryllup og begravelser.

Samtidig kan voksne som bor alene eller aleneforeldre alliere seg med én annen familie for støtte.

Det er trolig de strengeste nasjonale tiltakene som er innført i Europa siden mars.

Flere land har innført lignende tiltak, men det er på regionalt plan. Tiltakene erstatter de 17 lokale nedstengingene som har vært innført i landet fra før.

Allerede lever over to millioner walisere med lokale tiltak. Disse nye reglene gjelder i hele Wales.

– Intensivavdelingene våre er allerede fulle. Dette er et kort, skarpt sjokk for å skru tilbake klokken, bremse viruset og kjøpe oss mer tid, sa førsteminister Mark Drakeford.

Han annonserte også en krisepakke på 300 millioner pund for å hjelpe bedrifter.

Årsaken til de drastiske tiltakene er et overbelastet helsevesen, ifølge Drakeford.

– Det er ingen enkle valg foran oss da viruset fortsetter å spre seg raskt gjennom Wales. Uten disse tiltakene vil ikke helsevesenet holde seg over vannet og enda flere vil dø, sa Drakeford under mandagens pressekonferanse.

Han fortalte at de to ukene med nedstenging vil gi myndighetene dyrebar tid til å utvide smittesporingen og få fortgang i planer for feltsykehus.

Mandag rapporterte Wales 950 nye smittetilfeller. I begynnelsen av måneden hadde de kun 400, ifølge Reuters.

Så langt er over 1700 mennesker døde, og over 35.000 har testet positivt. Det er mange i et land med knappe tre millioner innbyggere.

Til sammenligning har Norge i overkant av 16.000 smittetilfeller blant våre over fem millioner innbyggere.

Opposisjonsleder Paul Davies i det konservative partiet mener nedstengingen ikke er proporsjonal.

– De walisiske myndighetene må være ærlige om at denne veien de leder oss ned vil bety enda flere nasjonale nedstenginger, sier Davies til Sky News.

– Dette er ikke en toukers pause for å løse pandemien, det er sannsynlig at vi vil se jevnlige nedstenginger resten av året.

