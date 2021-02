OFFER: Åtte år gamle «Naomi» ble voldtatt i krigsherjede Kongo, etter å ha blitt bortført av ukjente menn. Foto: Serge Kabeya/Redd Barna

Millioner i fare: Voldtekt av barn blir våpen i krig

«Naomi» (8) ble voldtatt av en militssoldat i Kongo. Millioner av barn står i fare for å rammes av seksuell vold, brukt som våpen. – En forferdelig måte å drive krig på, advarer utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

En kveld i januar i fjor, i en av de krigsherjede provinsene i Kongo, kom en gruppe på fire væpnede menn fra en av de mange geriljagruppene i området, til landsbyen der «Naomi» lekte sammen med vennene sine.

En av mennene kidnappet den lille jenta, og kjørte henne inn i en åker. Der voldtok han henne.

– Det var en torsdag, og jeg lekte med vennene mine da de fire mennene kom. Den ene tvang meg til sex ute i åkeren. Da han hadde gjort det han ville, lot han meg ligge igjen, forteller den nå åtte år gamle jenta.

ENGSTELIG: – Jeg blir redd når jeg er alene, forteller «Naomi». Foto: Serge Kabeya/Redd Barna

Intervjuet med henne er gjort av Redd Barna, og hennes foreldre har gitt tillatelse til at fortellingen formidles. «Naomi» er ikke hennes ekte navn.

– Jeg var veldig dårlig og klarte ikke å gå, heldigvis kom en annen mann forbi, og bar meg vekk. Foreldrene mine var veldig redde for helsen min etterpå, forteller «Naomi».

– Så lenge jeg er på skolen med vennene mine, så føler jeg meg bra, men jeg blir kvalm og lei meg når skoledagen er over. Jeg er redd for å være alene.

Omfattende rapport

Intervjuet med den lille jenta er gjort i forbindelse med rapporten Våpen i krig: Seksuell vold mot barn i krig og konflikt, som viser at 72 millioner barn bor i nærheten av én eller flere bevæpnede grupper som utøver seksuell vold mot dem.

Dette utgjør ett av seks barn i krig eller konflikt. Rapporten, utarbeidet av Redd Barna sammen med Institutt for fredsforskning (Prio), gjør for første gang en analyse av risikoen for seksuell vold mot barn i konfliktområder mellom 1990 og 2019.

Rapporten viser at nær ti ganger så mange barn risikerer å bli utsatt for seksuell vold i dag enn for 30 år siden, da tallet var 8,5 millioner barn.

De landene der risikoen for seksuell vold mot barn i krig og konflikt er størst er Colombia, Irak, Jemen, Somalia, Syria og Sør-Sudan i 2019. Kongo, landet der FN tidligere har rapportert inn flest verifiserte saker av seksuell vold mot barn, er med på listen fra 2018.

UTSATT: Barn på flukt fra krig og konflikt, er i særlig risiko for å bli utsatt for seksuell vold. Disse barna har flyktet fra konflikten i Den sentralafrikanske republikk og inn i det også krigsherjede nabolandet Kongo. Foto: ALEXIS HUGUET / AFP

SEKSUELL VOLD MOT BARN FN har verifisert mer enn 20.000 tilfeller av seksuell vold mot barn siden 2006 verden over. I 2019 var tallet 749 – to barn hver dag.

Redd Barnas nye rapport, som er utført i samarbeid med Fredsforskningsinstituttet PRIO, viser imidlertid at disse tallene sannsynligvis bare utgjør en liten del av den faktiske seksuelle volden begått mot barn.

Av de 54 aktive konfliktene verden over, er det rapportert bruk av seksuell vold mot sivile i 22 av dem. I 15 av konfliktene er det rapportert at væpnede grupper har utøvd seksuell vold mot barn.

98 prosent av voldshandlingene ble begått mot jenter. Selv om gutter utgjør en liten del av de rapporterte tilfellene, ser man en utvikling der seksuell vold brukes strategisk også mot dem.

I Afghanistan var de fleste registrerte tilfellene i 2019 begått mot gutter, ofte ble de utnyttet av menn i mektige stillinger. Vis mer

Etnisk rensing

Barna risikerer å bli voldtatt, tvunget inn i prostitusjon, uønskede graviditeter, tvangssteriliseringer og aborter. Barna blir også lemlestet og torturert seksuelt. Overgrepene begås av væpnede grupper, regjeringshærer og politistyrker, heter det i rapporten

Seksuell vold mot barn brukes som et strategisk våpen i krig. Volden utøves for å terrorisere og spre frykt i sivilbefolkninger, til å etnisk rense områder eller ydmyke en etnisk gruppe, eller som straff for at en befolkning eller gruppe har støttet andre styrker i konflikten.

I 54 aktive kriger eller konflikter verden over rapporteres det om seksuell vold mot barn i 15 av dem, og volden utøves av bevæpnede grupper.

– Bruken av seksuell vold som et våpen mot barn i krig er avskyelig, og må stoppes umiddelbart. Den norske regjeringen har nå en gylden sjanse til å løfte opp seksuell vold mot barn i FNs sikkerhetsråd. Det skylder vi barna som overlever de grusomme overgrepene, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna til VG.

KRIGFØRING MOT BARN: Bruk av seksuell vold mot barn er et våpen i konflikter, fordi det river lokalsamfunn fra hverandre i lang tid fremover. Bildet er fra krigsherjede Kongo. Foto: LIONEL HEALING / AFP

Utenriksministeren sjokkert

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier hun vil ta saken opp i FNs sikkerhetsråd.

– Å bruke seksualisert vold som våpen i krig, er en forferdelig måte å drive krig på. Det river lokalsamfunn fra hverandre. Jeg har hørt mange vonde fortellinger fra overlevende, og det vekker sterke følelser, sier Søreide til VG.

– Rapporten viser et omfang som er sjokkerende, men dessverre ikke så overraskende. Vi visste at dette var et svært alvorlig og utbredt problem, men nå får vi en ny og viktig kartlegging som vi kan bruke for å sette dette på dagsorden

Det skal blant annet gjøres gjennom Norges lederverv i arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt i Sikkerhetsrådet, og ved å ta til orde for at flere som er ansvarlig for denne type vold og overgrep stilles til ansvar.

BEKYMRET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Foto: Harald Henden

Slipper straff

– Beskyttelse av sivile, inkludert barn, er en av våre fire prioriterte områder for arbeidet i Sikkerhetsrådet. Hvordan hindre og bekjempe seksualisert og kjønnsbasert vold er i kjernen av dette, sier Søreide.

– Reglene som forbyr slike handlinger håndheves i for liten grad, både lokalt og internasjonalt. Straffrihet betyr at det er liten risiko forbundet med slike overgrep. Bevisinnsamlingen er mangelfull, delvis fordi det er forbundet med stigmatisering og utestengelse å vitne mot overgriperne, fortsetter hun.

Norge har over de tre siste årene gitt én milliard kroner ekstra til bekjempelse av seksualisert vold, og sier det vil bli vurdert å tildele nye midler i 2022.

– I tillegg går mye av humanitær hjelp til krigsrammede områder til prosjekter som skal bekjempe bruk av seksuell vold i krig og konflikt. Det vil være en viktig satsing fremover også.