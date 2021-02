Foto: Thomas Nilsson

Trump takker advokatene etter frikjennelsen i riksrettssaken

I en pressemelding takker Donald Trump forsvarerne sine og oppfordrer tilhengerne sine til å fortsette det han beskriver en «historisk, patriotisk og vakker bevegelse».

Lørdag kveld ble det klart at Senatet har frifunnet Donald Trump i riksrettssaken, der han var anklaget for å ha oppildnet til vold i forkant av at opprørere stormet kongressbygningen i Washington D.C i begynnelsen av januar.

Kort tid etter frifinnelsen kom den avgåtte presidenten med en uttalelse.

– Jeg ønsker å takke mitt team av dedikerte advokater og andre for deres utrettelige innsats for å opprettholde rettferdighet og beskytte sannheten, sier Trump i pressemeldingen lørdag kveld.

57 av 100 senatorer stemte for å dømme Trump, men en dom krevde to tredje delers flertall. Dermed ble han frifunnet.

I pressemeldingen retter han igjen anklager mot myndighetene og beskriver rettssaken som «enda en fase i den største heksejakten i USAs historie».

Ut fra pressemeldingen er det lite som tyder på at Trump har tenkt å kaste inn håndkledet politisk: I pressemeldingen skriver den avgåtte presidenten at det han omtaler som en «historisk, patriotisk og vakker bevegelse» såvidt har kommet i gang.

– I månedene som kommer har jeg mye å dele med dere, og jeg ser fram til å fortsette vår fantastiske reise sammen for å nå amerikansk storhet for hele vårt folk. Det har aldri vært noe likt dette, skryter han.

Av de 100 representantene som stemte i riksrettssaken, stemte 43 republikanske senatorer for å frikjenne Trump. Dette gjorde at to tredelers flertall glapp for demokratene.

