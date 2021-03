FORTVILER: Lege Gabriele Zanolini behandler en av covid-pasientene ved Mellino Mellini sykehuset. Foto: Luca Bruno / AP

Italia stenger ned igjen: − Det ser mørkt ut

Kombinasjonen av det britiske mutant-viruset og manglende vaksinering har ført til en dramatisk økning av smittetilfeller i Italia. Nå tar regjeringen drastiske grep.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det ser mørkt ut og selv om Italia er bedre rustet nå enn for ett år siden, akkurat som vi er det i Norge, så er det dramatisk det som skjer. Spesielt ved sykehusene, sier VGs kommentator og Italia-kjenner Yngve Kvistad.

– Presset på helsepersonell og manglende utstyr gjør situasjonen ved sykehusene prekær. Deler av Italia har mistet kontrollen, noe også statsminister Mario Draghi innrømmer, sier Kvistad.

Den britiske covid-varianten i kombinasjon med at vaksineringen ikke går fort nok, har ført til 15 prosent økning i smittetilfellene i Italia i løpet av forrige uke, skriver The New York Times.

Italienerne kunne i helgen nyte utendørslivet for siste gang på en stund. Tre-fire deler av befolkningen må mandag forholde seg til strenge tiltak som begrenser folks hverdag og gjøremål.

I Nord-Italia vil det i det fleste regionene bli stor inngripen i folks bevegelsesfrihet. Skoler blir stengt og det blir forbudt for folk å forlate hus og leiligheter med mindre de skal på jobb, må ha helsehjelp eller handle mat.

STENGER: Nå er det slutt på serveringen på vinbaren ved velkjente Piazza Navona i Roma. Det samme skjer over store deler av Italia. Utelivet stenger ned. Foto: REMO CASILLI / X02874

Skoler, restauranter, butikker og museer - blant annet i storbyene Roma og Milano - holdes stengt til over påske. 12 regioner i Italia er omfattet av de drastiske nedstengningene.

– Noe positivt er det at både Sardinia og Sicilia går bra. Der har man vært veldig strikte på innreisetillatelser. Folk må kunne dokumentere at de har testet negativt for å kunne oppholde seg i disse områdene, sier Yngve Kvistad.

VAKSINE: Italierne har ikke fått forventet tilgang til Astra Zeneca-vaksinen. Antallet Covid-positive stiger dramatisk i Italia. Foto: DADO RUVIC / X02714

– Historien gjentar seg

Ved sykehuset i Chirari, en by ved Po-elven, er alle de 160 sengene som hospitalet har til rådighet opptatt av Covid-pasienter. Kapasiteten er sprengt. Det fins ikke plass til flere nye pasienter som er alvorlig syke av coronaviruset.

I byen Brescia er 90 prosent av sykehussengene fulle.

Det faktum at historien gjentar seg etter at Lombardia var selve episenteret av virusutbruddet i Italia for ett år siden, er en kvalmende opplevelse for dr. Gabriele Zanolini.

– Her har vi pasienter som kommer innpå akuttavdelingen, men vi har ingen steder å viderebehandle dem. For meg er det smertefullt ikke å kunne behandle mennesker som trenger det. Det verste er at vi igjen befinner seg i en slik situasjon etter så lang til, sier dr. Zanolini til Los Angeles Times.