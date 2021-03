CORONA-VALGKAMP: En mann går forbi en kampanjeplakat for partiet Likud i Ramat Gan i Israel mandag. «Tilbake til livet» lyder slagordet til sittende statsminister Netanyahu som har brukt Israels vellykket coronavaksinasjonsprogram aktivt i valgkampen. Foto: Oded Balilty / AP

Fjerde valg i Israel på to år: − Holder seg for nesen og stemmer på Netanyahu uansett

Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Waage mener mange israelere er lei av offentlig skittentøyvask og stemmer på den korrupsjonstiltalte statsministeren Benjamin Netanyahu i mangel på reelle alternativer.

Tirsdag går israelerne til valgurnene for å velge ny nasjonalforsamling for fjerde gang på bare to år. Statsminister Benjamin Netanyahu har nå sittet 12 år ved makten og har overlevd en rekke skandaler og politiske kriser.

– Disse valgene er uforutsigbare i den forstand at Israel ikke klarer å stable noen levedyktig regjering på beina. Koalisjonene og blokkene er så skiftende og alt blir bare rot og tull. Partiene og blokkene skifter sengepartnere så ofte at det nesten er utrolig at det går an, sier professor i historie ved Universitetet i Oslo og Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage til VG.

– Alt handler egentlig om hvorvidt Likud og Benjamin Netanyahu klarer å inngå ulike allianser som gjør at han fortsatt kan styre landet. Grunnen til at han kan holde på sånn er fraværet av reelle alternativer, mener Waage.

MIDTØSTEN-FORSKER: Hilde Henriksen Waage. Foto: Harald Berg Sævereid, VG

Etter forrige valg i mars i fjor gikk Benjamin Netanyahu og hans parti Likud inn i et samarbeid med sentrumsalliansen Blått og hvitt som ledes av tidligere forsvarssjef Benny Gantz.

– Vi trodde de hadde satt sammen en styringsdyktig koalisjon, men samarbeidet har endt i en offentlig skittentøyvask som har pågått i månedsvis. Derfor må Netanyahu nå finne nye partere, sier Waage.

Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i den kristne avisen Dagen, påpeker at Benny Gantz og Netanyahu hadde avtalt at de skulle bytte på å være statsminister og sitte 18 måneder hver.

Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i avisen Dagen, følger det israelske valget nøye. Foto: Helge Mikalsen

– For eller imot Netanyahu

– Men Gantz’ parti har kollapset etter at han brøt sitt mest sentrale valgløfte, nemlig at han ikke skulle regjere med Netanyahu. Velgerne har forsvunnet og det er bare kaos. Mange tror at Netanyahu har spekulert i at det skulle skje et eller annet i løpet av de 18 månedene slik at han slapp å gi fra seg statsminister posisjonen til Benny Gantz. Det fikk de rett i, sier Selbekk.

Han mener det er surrealistisk å ha så mange valg som det Israel har.

– Dette er på mange måter en folkeavstemning for eller imot Netanyahu. Han har jo disse rettsprosessene hengende over seg, noe mange israelere mener er helt uakseptabelt, og at han bør bort fra statsministerposten, sier Selbekk.

Flere tusen mennesker demonstrerte lørdag utenfor Netanyahus bolig og krevde ham avsatt. Demonstrasjonene har vært et fast innslag hver lørdag siden juni i fjor, og de har økt i omfang og intensitet de siste månedene.

Hilde Henriksen Waage tror imidlertid ikke at det politiske engasjementet i den israelske befolkningen er spesielt høyt.

– Snarer tvert imot så synes jeg det israelske samfunnet bærer preg av at folk er trøtte og leie. Det er et fravær av politiske kampsaker og mange er leie av den politiske skittentøyvasken, sier hun.

DEMONSTRASJON: Slik så det ut utenfor boligen til statsminister Benjamin Netanyahu lørdag. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Netanyahu har som sittende statsminister blitt tiltalt for tre tilfeller av korrupsjon etter å ha mottatt gaver fra medieeiere i bytte mot fordelaktig dekning – og risikerer fengselsstraff.

– Mange mener Netanyahu virkelig har gjort dette. Men samtidig er det ingen andre som fremstår som et styringsdyktig alternativ. De holder seg for nesen og stemmer på Netanyahu uansett, sier Waage.

Selbekk mener Israels pandemi håndtering har vært positiv for Netanyahu.

Israel sikret seg tidlig millioner av vaksinedoser og kunne derfor starte vaksinering allerede 19. desember. Over halvparten av landets 9,3 millioner innbyggere er nå vaksinert, noe som gjør Israel til det landet som har vaksinert størst andel av befolkningen i verden.

– I mange israeleres øyne har han vist handlekraft, og for første gang på så lenge de kan huske er Israel forbundet med noe positivt i det internasjonale nyhetsbildet, nemlig en meget effektiv coronavaksinering, sier Selbekk som tror Benjamin Netanyahu blir sittende.

– Han virker uovervinnelig. Vi ser et Israel som er på vei enda lenger til høyre. Den utviklingen har pågått over lang tid og skutt ytterligere fart under pandemien, oppsummerer Selbekk.

De siste meningsmålingene viser at Likud ligger an til å få vesentlig færre seter i nasjonalforsamlingen, men at de likevel kan ende opp med å bli det største partiet.

Waage tror størrelsen på flertallet vil bli avgjørende for Netanyahus muligheter til å stikker kjepper i hjulene for rettsprosessen mot ham.

– Netanyahu er en mester i å spille spillet og klare å skyve dette foran seg, men i hvilken grad det vil være mulig vil være avhengig av utfallet av valget, sier hun.

Statsministeren selv har i valgkampen lagt stort vekt på den vellykkede coronavaksineringen og håper det vil gjøre at velgerne slutter opp om ham.