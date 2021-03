HARDT PRESSET: New Yorks guvernør Andrew Cuomo (D). Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Presset Cuomo nekter å gå av

Presset øker stadig mot New Yorks guvernør Andrew Cuomo. Nå krever flere demokratiske toppolitikere at han trekker seg fra stillingen. Fredag kveld gikk han ut og sa at han nekter å gå av.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter en ny, alvorlig sexanklage ble det torsdag klart at delstatens nasjonalforsamling nå starter riksrettsetterforskning mot Cuomo.

Fredag økte presset ytterligere da flere av New Yorks demokratiske kongressmedlemmer gikk ut og ba han trekke seg som guvernør, ifølge AP.

Ifølge AP og CNN gjelder dette kongressmedlemmene Jerry Nadler, Alexandra Ocasio-Cortez, Grace Meng, Antonio Delgado, Nydia Velazquez, Yvette Clarke, Jamaal Bowman og Adriano Espaillat.

Jerry Nadler, leder av justiskomiteen sa fredag at Cuomo har «mistet tilliten fra folk i New York. Guvernør Cuomo må trekke seg».

Cuomo selv vil ikke trekke seg.

– Kvinner har en rett til å stå frem og bli hørt, og jeg støtter det hel5t ut. Men jeg vil være helt klar på at det fortsatt er et spørsmål om hva sannheten er. Jeg har ikke gjort det som er blitt påstått, sier han i en uttalelse fredag, i følge CBS News.

Kongressrepresentanten Alexandra Ocasio-Cortez. Foto: ANDREW KELLY, REUTERS

– Tror kvinnene

Den profilerte kongressrepresentanten Alexandra Ocasio-Cortez sier at hun tror på kvinnenes historier.

– Vi tror på disse kvinnene, vi tror på nyhetssakene, vi tror på justisministeren og vi tror på de 55 medlemmene av New Yorks delstatsforsamling som har konkludert med at guvernør Cuomo ikke lenger er i stand til å lede med så mange anklager, sa hun i en felles uttalelse med Jamaal Bowman.

Grunnen er en rekke anklager fra kvinner om upassende oppførsel og seksuell trakassering mot guvernøren. Disse kommer på toppen av den såkalte sykehjemsskandalen, der Cuomo-administrasjonen sies å ha holdt tilbake coronarelaterte dødsfall ved delstatens sykehjem for å «pynte på sannheten».

Guvernør Mario Cuomo nekter for at han skal ha oppført seg upassende og har sagt at han er lei seg dersom han skal ha gjort folk ukomfortable i møte med han, ifølge New York Times.