Joe Biden raser mot munnbind-nekt fra republikanere

– Hva faen er galt med dem. Det er på tide å bli voksen, sa en tydelig frustrert påtroppende president.

Situasjonen Joe Biden viser til skjedde under angrepet på Kongressen i forrige uke.

En rekke av de folkevalgte ble evakuert til et rom der det var vanskelig å holde god avstand fra hverandre. Der var det både republikanere og demokrater. En video har vist at en av demokratene går rundt i lokalet og deler ut munnbind til de som ikke hadde. Flere republikanere takker nei, og nekter å bruke.

Minst fire demokrater som var i rommet har etterpå testet positivt på coronaviruset.

– Utrolig dum ting

Republikanernes munnbind-nekt får Biden til å rase. Han kaller det sjokkerende:

– Hva faen er galt med dem. Det er på tide å bli voksen, sa Biden på en pressekonferanse fredag kveld, der han la frem sin plan for distribusjon av coronavaksine.

– For guds skyld bruk et munnbind. Om ikke for din egen del så for dem du bryr deg om. For landet ditt. Dette handler om liv og død, fortsatte han.

Biden fortalte også at han kommer til å legge ned påbud om munnbind i alle føderale bygg, samt på steder som tog og fly, etter at han har overtatt Det hvite hus. Han snakker om «100 dager med munnbind».

Den kommende presidenten er frustrert over at det å bruke, eller ikke bruke, munnbind har blitt en politisk statement. Han mener det handler om å redde liv.

– For en utrolig dum ting at det har blitt slik, sa han.

USA nærmer seg 400.000 registrerte coronadødsfall med stormskritt.

100 millioner på 100 dager

På pressekonferansen sa Biden at han har satt seg et ambisiøst vaksinemål, men mener man må klare det fordi helsen til nasjonen står på spill:

– Jeg er overbevist om at vi kan nå målet om 100 millioner doser i løpet av våre 100 første dager, sa Biden.

Han uttrykte misnøye med jobben administrasjonen til Donald Trump har gjort så langt i arbeidet med å vaksinere USAs innbyggere. Millioner av doser ligger ubrukt, hevder Biden.

– Det gir ikke mening å holde tilbake halvparten, slik Trump-administrasjonen har gjort. Vi vil få så mange doser ut som mulig med en gang, sa Biden, og la til at ingen likevel skal trenge å frykte at de ikke skal få tilgang på dose nummer to.

Verre før bedre

Biden lovde et tett samarbeid med de 50 delstatene for å sørge for at flere i prioriterte grupper, som alle over 65 år gammel, vil raskt få tilgang til vaksinen. Han lovde også at det skal åpnes flere steder man kan få satt vaksiner, blant annet mobile klinikker.

Biden advarer likevel om at ting vil bli verre før de blir bedre, og at derfor vil ta tid før det blir bedre.

– Jeg vet vi alle kjenner på en frustrasjon nå. Det har gått snart et år og vi er fremdeles langt fra at ting er tilbake til det normale.