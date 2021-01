RIVALER: Aleksej Navalnyjs hjemkomst til Moskva søndag skaper hodepine for president Vladimir Putin. Foto: [MLADEN ANTONOV, TIZIANA FABI] / AFP

Aleksej Navalnyj hjem til Russland: − De er sure for at de ikke klarte å ta livet av meg. Nå truer de med å fengsle meg.

Søndag kommer Aleksej Navalnyj (44) hjem. Opposisjonslederen er ettersøkt og trues med at han blir fengslet når han setter sin fot på russisk jord.

For Navalnyjs store fiende, president Vladimir Putin, er opposisjonslederens hjemkomst fra Tyskland en skikkelig nøtt.

– Putin kan jo henge opp en enorm plakat over Kreml: «Aleksej, vær så snill, kom ikke hjem under noen omstendighet». Men jeg havnet her i Tyskland, fordi de prøvde å drepe meg. Og de folkene er nå sure for at de ikke klarte å ta livet av meg. Nå truer de meg med fengsel, sier Navalnyj i en video han har offentliggjort på Instagram.

Som Washington Post uttrykker det i en leder:

– Putin har makt til å knuse Navalnyj når han kommer tilbake til Russland. Men Putin blir taperen om han gjør det.

For når Aleksej Navalnyj lander på Vnukovo-flyplassen søndag ettermiddag, er det en rekke spesielle momenter:

* Han ble i august forsøkt forgiftet da han var på en valgturné i Sibir. Ifølge vestlige eksperter ble han forsøkt tatt livet av med giften Novitsjok. Navalnyj har navngitt FSB-agenter som skal ha stått bak, og han mener at Putin ga ordren.

* President Putin har avvist anklagene og har sagt at «hadde vi stått bak, hadde vi fullført jobben». Da hadde altså Navalnyj vært død, ifølge Putin.

* Aleksej Navalnyj har en betinget dom på tre og et halvt år (som han mener er en ren politisk dom) for bedrageri. Ifølge fengselsvesenet har han ikke fulgt de forpliktelser som den betingede dommen forutsetter.

NYTTÅRSHILSEN: Aleksej Navalnyj sammen med kona Julia, sønnen Zakhar og datteren Darja på nyttårsaften. Foto: Navalny Instagram account

* Derfor er Navalnyj satt på en ettersøkt-liste og skal ifølge fengselsvesenet arresteres når han lander i russisk jord.

* Det er veldig spesielt at Navalnyj nå kommer tilbake etter å ha vært på sykehus og til rekonvalesens i Tyskland siden august. En rekke andre russere som har vært i noe tilsvarende situasjoner, har valgt å holde seg utenlands.

* Gjennom giftsaken har Navalnyj blitt et kjent navn i Vesten. Om han skulle bli fengslet eller til og med drept når han kommer tilbake til Russland, ville det vekke stor oppmerksomhet.

* I slutten av desember ble det åpnet en ny bedragerisak mot Navalnyj. Denne gang anklages han for å ha brukt penger som er samlet inn til hans organisasjon mot korrupsjon, til personlig bruk.

* På Facebook er det en gruppe som heter «vi skal møte Navalnyj». Der har godt over 2.000 mennesker meldt sin ankomst til flyplassen. Hvordan skal russiske myndigheter takle det?

De Kreml-tro russiske mediene er også usikre på hvordan de skal takle saken. Komsomolskaja Pravda har intervjuet politologen Boris Mezjujev, som mener at Navalnyj må dra tilbake til Russland, fordi det er bare der han kan fortsette sin politiske virksomhet.

– Han vil demonstrere sin spesielle politiske betydning i Russland. Kreftene som støtter ham i USA og Tyskland, forventer at Aleksej vil følge en klar politisk linje i tråd med Vestens ambisjoner, sier Mezjujev.

– Han antar at Russland ikke vil våge å arrestere ham? spør avisen.

– Ja, han setter de sikkerhetsansvarlige i en ganske vanskelig posisjon. Men straffesaken er ikke lagt bort. Og etter at det ble klart at han er ettersøkt, så blir det ikke så lett for ham. Navalnyj måtte nok tenke seg mange ganger om før han bestemte seg for å returnere til Russland.

Navalnyj har etter hvert blitt vant til å sitte i russiske fengselsceller. Mezjujev antyder at de kanskje vil nøye seg med husarrest når han lander i Moskva.

Nestsjefen for fengselsvesenet, Anatolij Jakunin, sier til samme Komsomolskaja Pravda at Navalnyj «har brutt reglene for prøvetiden» og at «alle er like for loven». Han viser til at de bare i 2019 hadde 15.000 betingede dommer som ble gjort om til fengsel, fordi den dømte ikke hadde fulgt reglene som gjaldt.

– Det er vanlig praksis for domfelte som får en sjanse, men som ikke tar den, sier Jakunin.

Selv om det er vanskelig å vurdere hvor stor støtte Navalnyj har i Russland, virker det som om Putin ergrer seg kraftig over opposisjonslederen. Blant annet tar ikke presidenten navnet Navalnyj i sin munn offentlig, men omtaler ham for eksempel som «pasienten i Berlin».

Aleksej Navalnyj har først og fremst jobbet med å avdekke korrupsjon hos politikere og byråkrater. På sin youtube-kanal har han kommet med en rekke avsløringer av luksuslivet til kjente politikere, ikke minst av folk nær til presidenten Putin.

I september 2021 er det parlamentsvalg i Russland. Om Aleksej Navalnyj kan komme til å stille der, er tvilsomt. Da han ville være presidentkandidat i 2018, sa valgkommisjonen nei med begrunnelse at den betingede fengselsdommen gjorde det umulig.