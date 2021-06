I Nicasio-reservoaret tørker vannet opp. Lake Oroville når trolig rekordlav vannstand i løpet av sommeren. Nå ber bøndene til værgudene.

To millioner lever med vannmangel

Tørken i det vestlige USA skaper krise: Vannstanden i Californias reservoarer er halvparten så høy som i et vanlig år.

Tørkeperioder er vanlige i California, men årets pågående hetebølge er varmere og tørrere enn andre år. I mai erklærte guvernøren i California tørkekrise i 41 av delstatens 58 counties.

CNN anslår at nær to millioner i Nord-California lever med restriksjoner på grunn av vannmangel. Vann fra reservoarene fordamper raskere. Det samme gjør snøen i Nevada som mye av vannet normalt kommer fra.

Innsjøen Lake Oroville i det nordlige California, en av de viktigste vannkildene, når trolig rekordlav vannstand i løpet av sommeren. Innsjøen bidrar normalt til å dekke vannbehovet til en firedel av USAs avlinger.

Innsjøen er også viktig for blant annet å opprettholde laksestammen under demningene. Laksen er avhengig av det kalde vannet for å gyte. I San Francisco-bukten er enkelte fiskearter avhengig av tilførsel av ferskvann for å trives.

TØRT: Varmen og lite nedbør gjør at vann fra reservoarene fordamper raskere. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES

Miljøverngruppen Save California Salmon har beskyldt Californias guvernør for å favorisere landbruksgiganter fremfor miljøet.

– Dårlig vannforvaltning under den forrige tørken førte til at 90 prosent av laksen døde og at giftige alger blomstret i byenes vannforsyning. Californias utdaterte system for vannrettigheter gjør at byer og miljøet lider mens mandler får rent vann, sa gruppens leder Regina Chichizola i en uttalelse.

California har et middelhavsklima som alltid byr på tørre somre, mens vintrene ikke alltid er like våte. Vannreservoarene er til for at overskuddsvannet som kommer i de våte årene skal hjelpe delstaten å overleve i de tørre årene, skriver NTB.

Tørken knyttes også til skogbrannfaren som California og andre stater på Vestkysten står overfor. Store mengder tørr og lettantennelig skog kan skape et inferno av ild og røyklegge store områder.