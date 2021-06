HVALDRAMA: Her er det en sjøløve, ikke hummerfisker, som er fanget i munnen til en knølhval. Foto: CHASE DEKKER / AP

Hummerdykker skal ha havnet i hvalkjeft

Hummerfiskeren Michael Packard (56) fra Massachusetts skal fredag morgen ha havnet i en hvalkjeft.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hendelsen skal ha skjedd da Michael Packard dykket etter hummer utenfor Cape Cod, skriver People Magazine.

Han skal da ha blitt fanget i munnen til en knølhval. 56-åringen var på vei mot havbunnen for å fange hummer da han brått ble omringet av mørke.

Lett skjelven i stemmen forteller Packard til en lokal tv-stasjon hva som skjedde.

– Jeg forsto det da jeg skjønte at jeg ikke var i en hai. Den eneste andre tingen det kunne være var er at jeg ble akkurat slukt av en hval. Jeg er i en hvals munn, sier han på videoen som kan sees nedenfor.

– Jeg har dykket i 40 år. Jeg trodde ikke det var mulig, men jeg tenkte at det ikke kunne være noe annet. Jeg er i en hvals munn.

Hummerfiskeren utdyper hendelsen til avisen Cape Cod Times.

– Plutselig følge jeg et kraftig dytt og det neste jeg visste var at det var totalt svart, fortalte hummerdykkeren til avisen.

– Jeg var helt på innsiden av hvalen; det var fullstendig svart. Jeg tenkte: «Det er ingen sjanse for at jeg kommer meg ut herfra. Jeg er ferdig, jeg er død.» Alt jeg klarte å tenke på var sønnene mine, de er 12 og 15 år gamle, sier Packard til avisen.

Han mener han var inne i hvalens munn i mellom 30 til 40 sekunder før hvalen steg opp mot overflaten og han slapp ut.

– Jeg så lys, og han begynte å kaste hodet fra side til side. Det neste jeg visste var at jeg var tilbake i vannet, sier 58-åringen.

Lederen for knølhvalstudiene ved Center for Coastal Studies i Provincetown, Jooke Robbins, uttaler at hendelsen trolig har vært et uhell fra hvalens side. Knølhvaler er ikke aggressive dyr, særlig ikke mot menneske, opplyser hun.